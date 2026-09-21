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Kaynak: DHA

Aydın'ın Germencik ilçesinde konut ve arsa satışında vatandaşları mağdur ettiği öne sürülen inşaat firmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden firma sahibi T.G. tutuklanırken, 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Germencik'te çok sayıda kişinin konut ve arsa alım satımında mağdur edildiği iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından firmaya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda firma sahibi T.G. ile hakkında yakalama kararı bulunan M.G.'nin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

EV VE ARSALARIN BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILDIĞI İDDİASI

Soruşturmada bazı ev ve arsaların birden fazla kişiye satıldığı, ödeme yapılmasına rağmen tapuların devredilmediği ve vadeli araç satışlarında da mağduriyet yaşandığı iddia edildi. Mağdurların toplam zararının yaklaşık 800 milyon TL olduğu öne sürüldü.

FİRMA SAHİBİ T.G. TUTUKLANDI

Firma sahibi T.G.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.G.'nin de aralarında bulunduğu diğer 5 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.