Ekonomik kriz ve jeopolitik belirsizlikler, Almanya’da taşları yerinden oynatıyor. Ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün nisan ayı anketi, Alman iş dünyasında karamsarlığın rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Artık sadece "kar" değil, "varlık sürdürebilme" mücadelesi veriliyor.

HER 12 ŞİRKETTEN BİRİ "BİTİYORUZ" DEDİ

Anket sonuçlarına göre, Alman şirketlerinin yüzde 8,1’i mevcut ekonomik koşullarda hayatta kalmalarının risk altında olduğunu beyan etti. Bu, Almanya’da yaklaşık her 12 şirketten birinin kapısına kilit vurma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.

PERAKENDE VE GASTRONOMİDE "VAROLUŞSAL" TEHLİKE

Krizden en derin yarayı perakende sektörü aldı. Sektördeki şirketlerin yüzde 17,4’ü varoluşsal bir tehdit hissettiklerini belirtirken, Ifo bu oranı "yeni bir rekor seviye" olarak tanımladı.

Konaklama ve Gastronomi: Risk oranı yüzde 20’ye dayanmış durumda.

İnşaat Sektörü: İflas endişesi taşıyanların oranı yüzde 7,3’e tırmandı.

İmalat Sanayisi: Yüzde 7,5 seviyesindeki risk oranına rağmen Asyalı tedarikçilerle küresel rekabette zorlanıyor.

ŞİRKETLERİ BOĞAN ÜÇ TEMEL SORUN

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, şirketlerin sırtındaki yükü üç ana başlıkta topladı:

Sipariş Eksikliği: Tüketicinin tasarruf eğilimiyle talep yetersizliği zirve yaptı.

Maliyet Artışı: İşletme ve enerji maliyetleri katlanılamaz seviyeye ulaştı.

Bürokratik Yük: Ağırlaşan denetim ve bürokrasi, işletmeleri likidite darboğazına sürüklüyor.

"İFLAS RAKAMLARI DAHA DA ARTACAK"

Klaus Wohlrabe, durumun gerginliğini koruduğuna dikkat çekerek korkutan uyarıyı yaptı: "Jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde, iflas rakamlarının önümüzdeki aylarda da yüksek seviyelerde seyretmesi muhtemel görünüyor. Müşteriler çekildiğinde veya siparişler iptal edildiğinde, bu durum tüm tedarik zincirini sarsıyor."

Çevrim içi ticaretin baskısı ve düşük maliyetli yabancı tedarikçiler karşısında direnemeyen "Geleneksel Alman Modeli", tarihinin en büyük sınavlarından birini veriyor.