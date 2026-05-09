Ankara merkezli köklü inşaat firmalarından biri olan Desk Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen iflas süreci, yargıdan gelen yeni kararla kesinleşti.
Türk inşaat devi iflas etti: Onlarca çalışan işinden oldu
2015 yılından bu yana elektromekanik ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Desk Yapı Taahhüt A.Ş., yargı sürecinin ardından resmen iflas etti.Derleyen: Züleyha Öncü
Daha önce verilen iflas kararının kaldırılmasının ardından yapılan yeniden yargılamada, mahkeme şirketin iflasına bir kez daha hükmetti.
Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından daha önce verilen iflas kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 23. Hukuk Dairesi'nin incelemesi sonucunda usulen kaldırılmıştı. Ancak yapılan yeniden yargılama neticesinde;
Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 292. maddesi uyarınca şirketin iflasına, 31 Mart 2026 günü saat 10:27 itibarıyla karar verdi. Karar, İİK'nın 166. maddesi gereğince resmen ilan edilerek tebliğ olundu.
2015 yılında Ankara’nın Çankaya ilçesinde faaliyetlerine başlayan Desk Yapı, özellikle büyük ölçekli elektromekanik ve inşaat taahhüt işleriyle tanınıyordu.
İnşaat, elektromekanik taahhüt, sıhhi tesisat ve ısıtma sistemleri sektöründe faaliyet gösteriyordu. Merkezi Yukarı Öveçler, Plenty Plaza, Çankaya/Ankara. Şirket, faaliyet gösterdiği dönemde 51 ile 200 arasında çalışana istihdam sağlıyordu.
Bundan Sonra Ne Olacak?
İflasın açılmasıyla birlikte şirketin tüm varlıkları iflas masasına devredilecek. Alacaklıların, haklarını korumak adına belirlenen yasal süreler içerisinde iflas dairesine başvurarak alacaklarını kaydettirmeleri gerekiyor.
Tasfiye süreci, mahkemenin görevlendireceği iflas idaresi tarafından yürütülecek.
Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 31 Mart 2026 itibarıyla şirketin iflasının açılmasına ve tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verdi.