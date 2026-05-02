ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan lüks otel projesi Le Méridien Pasadena Arcadia’nın geliştiricisi SAICP Hotel LLC, iflas koruması için başvuruda bulundu. Şirketin 50 milyon ila 100 milyon dolar arasında varlık ve borç bildiriminde bulunduğu açıklandı.

Marriott International bünyesindeki Le Méridien markası altında faaliyet gösteren dört yıldızlı otel, 2021 yılında hizmete açılmıştı. Ancak proje, açılışından kısa süre sonra finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Şirketin özellikle 2024 yılında proje kapsamında yaklaşık 2,1 milyon dolarlık vergi ödemesinde temerrüde düşmesi, mali yapıya ilişkin endişeleri artırdı. Uzmanlar, bu gelişmenin iflas sürecini hızlandıran önemli bir kırılma noktası olduğuna dikkat çekiyor.

Otel, Santa Anita Park olarak bilinen ünlü hipodromun hemen yanında konumlanıyor. Bölge, yıl boyunca düzenlenen prestijli at yarışlarıyla tanınıyor. Marriott, otelin tasarımında bölgenin binicilik kültüründen ilham alındığını ve modern sanat unsurlarının öne çıkarıldığını belirtmişti.

Öte yandan sektör genelinde de benzer bir tablo dikkat çekiyor. Artan işletme maliyetleri, düşen tüketici güveni ve seyahat harcamalarındaki yavaşlama, lüks konaklama sektörünü baskı altına alıyor. 2026 yılı içinde Miami Beach’teki iki resort otel ile Kanada’daki bazı Fairmont otellerinin de iflas korumasına başvurduğu belirtiliyor.

Otelin yönetimini Pacifica Hotels yürütürken, iflas başvuru belgelerinde şirketin yakın dönemde yeni yöneticiler için işe alım sürecine girdiği bilgisi de yer aldı. Bu adım, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.