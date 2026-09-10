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Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puanlık artıdı. Bu şekilde ECB'nin mevduat faizi yüzde 2,50'ye, ana refinansman faizi yüzde 2,65'e, marjinal borç verme faizi ise yüzde 2,90'a geldi.

ECB, karar metninde Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyonist baskılar oluşturmayı sürdürdüğü ve enflasyonun uzun bir süre boyunca hedefin oldukça üzerinde kalmasının beklendiğini aktarıldı.

ECB, kararın enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrar kazanmasını sağlamaya yönelik kararlılığını ortaya koyduğunu ifade edildi.

FAİZ ARTIRIMINA NEDEN ORTADA YOKTU

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü faiz artırması kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak enflasyonun büyük ölçüde enerji kaynaklı olması ve temel enflasyonist baskıların hafiflemesi, kararı piyasa beklentilerinin işaret ettiğinden daha zorlu hale getirirken, nedeni ise tartışılıyordu.

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