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Kaynak: DHA

Bursa'da Avrupa Birliği fonlarından hibe ve yatırım teşviki sağlama bahanesiyle şirketleri dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Nilüfer ilçesinde danışmanlık hizmeti veren bir firmanın, gerçekte bulunmayan finansman destekleri üzerinden 6 şirketten toplam 30 milyon lira aldığı tespit edildi.

10 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram külçe altın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.