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Kaynak: AA

Avrupa borsalarında ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikle karışık seyir izleniyor. Orta Doğu'daki gelişmeler piyasaların yönünde etkili oluyor.

ABD'nin bazı büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığı iddiası ve arabulucu ülkelerin müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamaları, anlaşma beklentilerini artırdı.

ENERJİ MALİYETLERİ PİYASALARI DESTEKLİYOR

Olumlu haber akışıyla enerji maliyetlerinin gerileyebileceği beklentisi Avrupa piyasalarını destekliyor. Almanya ve İngiltere borsaları gerilerken diğer piyasalardaki yükselişler risk iştahını yüksek tutuyor.

Saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 artışla 657 puanda, FTSE 100 yüzde 0,1 düşüşle 10.878 puanda bulunuyor.

DAX 40 yüzde 0,1 düşüşle 26.245, FTSE MIB 30 yüzde 0,2 yükselişle 52.784, CAC 40 yüzde 0,4 artışla 8.476, IBEX 35 ise yüzde 0,2 primle 20.093 puanda işlem görüyor.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak çekirdek PCE ve büyüme verileri takip edilecek. Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise veri akışının yoğun olduğunu belirtiyor.