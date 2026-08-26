Adıyaman Sincik'te 4.2 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Adıyaman'daki sarsıntılar büyük depremin mi habercisi? Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı
Adıyaman’da peş peşe yaşanan sarsıntılar dikkatleri bölgeye çevirirken, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken uyarı geldi. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sarsıntıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sincik’te 7 kilometre derinlikte meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin sığ bir deprem olduğuna dikkat çeken Bektaş, bu nedenle sarsıntının çevrede daha belirgin hissedilmiş olabileceğini belirtti.
Bektaş, 4,2 büyüklüğündeki depremden kısa süre önce aynı bölgede 3,7 büyüklüğünde bir başka sarsıntının meydana geldiğine işaret ederek, bölgede küçük çaplı bir deprem dizisi yaşandığını ifade etti.
"BÜYÜK DEPREM GELİYOR" SONUCUNA VARILAMAZ
Ancak bu sarsıntıların tek başına daha büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamayacağını vurgulayan Bektaş, "Büyük deprem geliyor" şeklinde kesin bir sonuca varılamayacağını belirtti.
BÖLGE DAHA YAKINDAN İZLENMELİ
Bektaş, bölgede meydana gelen depremlerin sayısında ve büyüklüğünde belirgin bir artış olması halinde ise bölgenin daha yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Depremin oluşum mekanizmasına da değinen Bektaş, Sincik'teki sarsıntının Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile Güneydoğu Anadolu Bindirme Sistemi arasındaki sıkışmalı ve karmaşık deformasyon alanında meydana geldiğini değerlendirdi.