Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Adıyaman'daki sarsıntılar büyük depremin mi habercisi? Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı

Adıyaman'daki sarsıntılar büyük depremin mi habercisi? Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı

Adıyaman’da peş peşe yaşanan sarsıntılar dikkatleri bölgeye çevirirken, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken uyarı geldi. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi
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Adıyaman'daki sarsıntılar büyük depremin mi habercisi? Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı - Resim: 1

Adıyaman Sincik'te 4.2 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

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Adıyaman'daki sarsıntılar büyük depremin mi habercisi? Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı - Resim: 2

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sarsıntıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Adıyaman'daki sarsıntılar büyük depremin mi habercisi? Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı - Resim: 3

Sincik’te 7 kilometre derinlikte meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin sığ bir deprem olduğuna dikkat çeken Bektaş, bu nedenle sarsıntının çevrede daha belirgin hissedilmiş olabileceğini belirtti.

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Adıyaman'daki sarsıntılar büyük depremin mi habercisi? Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı - Resim: 4

Bektaş, 4,2 büyüklüğündeki depremden kısa süre önce aynı bölgede 3,7 büyüklüğünde bir başka sarsıntının meydana geldiğine işaret ederek, bölgede küçük çaplı bir deprem dizisi yaşandığını ifade etti.

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Adıyaman'daki sarsıntılar büyük depremin mi habercisi? Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı - Resim: 5

"BÜYÜK DEPREM GELİYOR" SONUCUNA VARILAMAZ

Ancak bu sarsıntıların tek başına daha büyük bir depremin habercisi olarak yorumlanamayacağını vurgulayan Bektaş, "Büyük deprem geliyor" şeklinde kesin bir sonuca varılamayacağını belirtti.

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Adıyaman'daki sarsıntılar büyük depremin mi habercisi? Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı - Resim: 6

BÖLGE DAHA YAKINDAN İZLENMELİ

Bektaş, bölgede meydana gelen depremlerin sayısında ve büyüklüğünde belirgin bir artış olması halinde ise bölgenin daha yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Adıyaman'daki sarsıntılar büyük depremin mi habercisi? Prof. Dr. Osman Bektaş’tan kritik uyarı - Resim: 7

Depremin oluşum mekanizmasına da değinen Bektaş, Sincik'teki sarsıntının Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile Güneydoğu Anadolu Bindirme Sistemi arasındaki sıkışmalı ve karmaşık deformasyon alanında meydana geldiğini değerlendirdi.

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