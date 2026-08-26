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Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, yemek kartı sektöründeki uygulamaları ve komisyon yapılarını yakın takibe aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, pazarın büyük bir bölümünü oluşturan 6 kuruluşun inceleme altında olduğunu belirterek ek ücretler ve şeffaflık konusunda yeni kuralların devreye girdiğini açıkladı.

Düzenleme ile esnaf ve tacirlerin yüksek komisyonlar ve farklı adlar altında tahsil edilen ek bedeller nedeniyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

YEMEK KARTLARINDA ÖNE ÇIKAN YENİ KURALLAR

Yemek kartı kuruluşlarının uymakla yükümlü olduğu yeni esaslar şu şekilde listelendi:

Yemek kartı şirketlerinin esnaf ve tacirlerden alabileceği komisyon oranı azami yüzde 6 olarak uygulanacak.

Komisyon dışında; uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım ve depozito gibi adlar altında ek ücret talep edilmesi kesinlikle yasaklandı.

Hizmet bedelleri ve bu bedellerin hangi durumlarda farklılaşacağı sözleşmelerde açık ve anlaşılır şekilde gösterilecek.

ÇEVRİM İÇİ SİPARİŞ PLATFORMLARI VE KAMPANYA ŞARTLARI

Online yemek siparişi sunan e-ticaret pazar yerlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, tüm platformlara tek tip komisyon sınırı getirmenin piyasa işleyişi açısından öngörülmeyen sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

İş yeri ölçeği, sipariş hacmi ve sunulan hizmet maliyetlerinin farklı olduğunu belirten Bolat, yürürlükteki diğer kuralları şöyle özetledi:

Ek hizmet sunulmadığı sürece yalnızca kampanyaya katılım gerekçesiyle satıcıdan ayrı ücret talep edilemeyecek. Ek hizmet, indirim, reklam ve kampanyalara katılım zorunlu tutulamayacak.

Kampanyalı satışlarda komisyon bedeli, alıcının ödediği nihai fiyat üzerinden hesaplanacak.