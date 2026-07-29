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Kaynak: AA

Orta Doğu’da yeniden tırmanan gerilim ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesindeki belirsizlik, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olurken, ABD’nin Çin’e yönelik yapay zeka kısıtlamaları da ticari riskleri artırıyor. İran’ın Ürdün’deki ABD üssüne yönelik balistik füze girişiminin engellenmesi ise bölgedeki tansiyonun yüksek kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

BİLANÇO İYİMSERLİĞİ PİYASALARI DESTEKLİYOR

Tüm bu risklere rağmen Avrupa piyasalarında şirket bilançolarına yönelik olumlu beklentiler öne çıkıyor. Açıklanan finansal sonuçların genel olarak güçlü gelmesi, yatırımcı güvenini destekleyen ana unsur olarak görülüyor.

Saat 10.30 itibarıyla Avrupa genelinde Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 artışla 648,8 puana yükselirken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 primle 10.930 puanda işlem görüyor.

Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 25.533 puana çıkarken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 52.082 puana ulaştı. Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 19.597 puana geriledi.

DEUTSCHE BANK HİSSELERİ SIÇRADI

Avrupa’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, ikinci çeyrekte 1,9 milyar euro net kar açıklayarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 büyüme kaydetti. Açıklanan güçlü bilanço sonrası bankanın hisseleri güne yüzde 4,7 yükselişle başladı.

Banka CEO’su Christian Sewing, sonuçların güçlü iş performansını yansıttığını belirtirken, maliyet disiplininin de bu tabloda etkili olduğunu vurguladı. Sewing ayrıca yapay zeka yatırımları ve iyileşen düzenleyici ortamın uzun vadeli büyüme için fırsatlar sunduğunu ifade etti.

UKRAYNA’DAN PATRİOT HAMLESİ

Jeopolitik cephede ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin üretimi için lisans verilmesini kabul ettiğini açıkladı. İki ülke arasında ortak üretim ihtimali gündeme gelirken, bu gelişme savunma sanayi tarafında yeni iş birliklerinin önünü açabilir.

Analistler, günün geri kalanında Fed’in faiz kararı ve yapılacak açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederken, Orta Doğu’dan gelecek haber akışı ve enerji fiyatlarındaki hareketliliğin de yakından izleneceğini belirtiyor.