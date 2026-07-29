Milyonlarca sürücünün cebinde taşıdığı yeni tip çipli ehliyetlerin arka yüzü, çok önemli bir detayı barındırıyor.
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Ehliyetinizdeki kodlar cebinizi yakabilir
Milyonlarca sürücünün cebinde taşıdığı ehliyetlerin arka yüzlerinde yer alan 12. madde, büyük bir tehlike arz ediyor. Sürücü belgesindeki bu kodlar, sürücüleri hem binlerce lira para cezasıyla karşı karşıya bırakıyor hem de kaza durumunda masrafları kendi cebinden karşılamak zorunda bırakıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Sürücü belgesinin arka tarafındaki 12. maddede yer alan ve pek çok kişinin "sıradan rakamlar" sandığı kodlar, vatandaşların cebinden binlerce lira çıkmasına neden oluyor. Peki bu kodlar ne ve ne anlama geliyor? İşte detaylar…
Sürücü adaylarının sağlık raporu süreçlerinde İl Sağlık Müdürlüğü komisyonları tarafından ehliyetlere işlenen 100 ve üzeri kodlar, sürücülerin araçlarını kullanma şartlarını kısıtlıyor.
Türkiye'de en yaygın karşılaşılan kodlardan biri olan 102 (Ambulans, ticari araç veya resmi araç kullanamaz) kodu, özellikle panelvan, hafif ticari ve motorlu kurye araçlarını kullanan sürücüleri doğrudan ilgilendiriyor.
Ehliyetinde 102 kodu bulunan bir vatandaş, ruhsatında “ticari” ibaresi bulunan hiçbir aracı ve resmi kurumlara ait araçları hukuken kullanamıyor.
Uygulama noktalarında polis denetimine takılan sürücüler, ehliyet sınıfları yetse dahi "kısıtlama koduna uymamak" gerekçesiyle yüksek miktarda para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.
Bir diğer tehlikeyi ise 103 (Sağlık raporu yenileme süreleri) kodu barındırıyor.
Bu kod, diyabet, epilepsi, uyku apnesi veya belli kalp rahatsızlıkları bulunan sürücülere verilirken söz konusu kod, kişiye belirli periyotlarla sağlık kontrolünden geçme zorunluluğu getiriyor.