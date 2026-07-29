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Kaynak: AA

Küresel piyasalarda Orta Doğu’da yeniden yükselen gerilim ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesindeki belirsizlik, yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor. Ayrıca ABD’nin Çin yapımı bazı yapay zeka teknolojilerine yönelik kısıtlamaları da ticaret geriliminin artabileceğine işaret ediyor.

REKOR KAR YETMEDİ: SK HYNİX HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Güney Koreli çip devi SK Hynix, ikinci çeyrekte güçlü finansal sonuçlar açıklamasına rağmen piyasa beklentilerini karşılayamadı. Şirketin geliri yıllık bazda yüzde 257 artarak 79,3 trilyon wona, faaliyet kârı ise 60,5 trilyon wona ulaştı.

Ancak yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler ve yüksek beklentiler nedeniyle şirket hisseleri yüzde 9,4 değer kaybetti. Şirketin bu yıl için en az 31 milyar dolarlık sermaye harcaması planı da yatırımcıların temkinli yaklaşmasına neden oldu.

GÜNEY KORE’DEN SAVUNMA HAMLESİ

Öte yandan Güney Kore, yerli üretim KF-21 savaş uçağı projesinde sona yaklaştığını açıkladı. 8,8 trilyon wonluk proje kapsamında ilk teslimatın eylül ayında yapılması planlanırken, 2032’ye kadar toplam 120 uçağın envantere katılması hedefleniyor.

JAPONYA’DAKİ DEPREM ÜRETİMİ AKSATTI

Japonya’da Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem, hem can kayıplarına hem de ekonomik aksamalara yol açtı. Deprem nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken, on binlerce hane elektriksiz kaldı.

Sarsıntı, bölgedeki imalat sanayisini de olumsuz etkiledi. Toyota, tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle üç fabrikasında üretimi geçici olarak durdururken, Honda da Kumamoto’daki motosiklet fabrikasını cuma gününe kadar kapatma kararı aldı.

ENDEKSLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Asya piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 6 düşüşle 5.663 puana gerilerken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 kayıpla 61.724 puanda kapandı.

Buna karşın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselerek 3.821 puana çıkarken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 primle 25.690 puana ulaştı. Hindistan’da Sensex endeksi ise yüzde 1 artışla 77.570 puan seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bölge piyasalarında kısa vadede jeopolitik gelişmeler ve teknoloji şirketlerinin bilançolarının belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.