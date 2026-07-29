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Kaynak: AA

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kaybıyla 13.687,86 puandan tamamlamıştı. Yeni işlem gününde ise endeks 4,45 puanlık artışla yüzde 0,03 yükseldi.

Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi ise yüzde 0,13 değer kazandı. Günün açılışında en fazla kazandıran sektör yüzde 0,79 ile kimya petrol plastik olurken, en sert düşüş yüzde 1,98 ile finansal kiralama faktoring sektöründe görüldü.

Küresel piyasalarda ise risk iştahı zayıf seyrediyor. Çip üreticisi şirketlerin hisselerindeki satış baskısının artması ve jeopolitik gerilimlerin yeniden yükselmesi yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor. Bu gelişmelerin gölgesinde piyasaların odağında bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı bulunuyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, küresel tarafta Fed’in vereceği mesajların piyasalarda yön belirleyici olacağını ifade ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puan seviyeleri direnç, 13.600 ve 13.500 puan seviyeleri ise destek konumunda izleniyor.