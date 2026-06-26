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Kaynak: AA

ECB, Avro Bölgesi genelindeki 11 ülkede yaklaşık 19 bin yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen mayıs ayı anket verilerini paylaştı.

Tüketicilerin gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli ortalama enflasyon beklentisi, nisandaki yüzde 4 seviyesinden mayısta yüzde 3,5'e düştü. Buna karşın, tüketicilerin 3 ve 5 yıl sonrasına yönelik orta vadeli enflasyon beklentileri, sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,4 ile değişim olmadı.

ECB'nin açıklamasında gelecek 12 aylık döneme ilişkin enflasyon beklentilerindeki belirsizliğin azaldığı ancak Orta Doğu'daki savaşın başlamasından önceki seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Analistler, kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki bu gerilemenin, bu ayın başlarında mevduat faizini artıran ECB üzerindeki "faizleri hızla yeniden yükseltme" baskısını hafifletebileceğini ifade etti.

Finans piyasaları, halihazırda sonbahara kadar bir veya iki faiz artışı daha yapılmasını fiyatlıyor.

Nisanda yüzde 2,2 küçülme öngören tüketiciler, mayıs anketinde gelecek 12 aya ilişkin küçülme beklentilerini yüzde 1,7'ye değiştirdi.