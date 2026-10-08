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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2026-2030 döneminin yönetim kadrosu şekillenirken, Ahmet Koçaş üyelerin desteğiyle yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Koçaş, seçim sonrası yayımladığı teşekkür mesajında iş dünyasının güvenine vurgu yaparak yeni dönemde birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla çalışacaklarını belirtti.

ATSO’DA YENİ DÖNEMİN BAŞKANI YİNE AHMET KOÇAŞ

Aksaray’ın ticaret ve sanayi hayatının en önemli temsil kurumlarından Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) 2026-2030 dönemine ilişkin yönetim süreci tamamlandı.

Gerçekleştirilen seçimlerin ardından Ahmet Koçaş, üyelerin desteği ve güveniyle yeniden ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Koçaş’ın yeniden başkan seçilmesi, Aksaray iş dünyasında mevcut yönetim anlayışının devamı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, yeni dönemde kentin ticaret, sanayi, üretim ve yatırım kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi bekleniyor.

“BÜYÜK ONUR VE GURUR YAŞIYORUM”

Yeniden ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmesinin ardından üyelere yönelik bir teşekkür mesajı yayımlayan Ahmet Koçaş, kendisine gösterilen güvenin yalnızca bir seçim sonucundan ibaret olmadığını ifade etti.

Koçaş mesajında, 2026-2030 döneminde yeniden başkanlık görevine seçilmenin kendisi açısından büyük bir onur ve gurur olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2026-2030 döneminde Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, siz değerli üyelerimizin güçlü desteği, teveccühü ve güveniyle yeniden seçilerek gelmenin büyük onurunu ve gururunu yaşıyorum.”

Koçaş, üyelerin desteğinin Aksaray’ın ticaret ve sanayi geleceğine yönelik ortak bir iradenin göstergesi olduğunu vurguladı.

“BU GÜVEN SADECE BİR SEÇİM SONUCU DEĞİL”

ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, kendisine ve yönetimine verilen desteğin anlamına dikkat çekerek, üyelerin ortaya koyduğu iradenin Aksaray’ın ekonomik geleceğine sahip çıkma iradesi olduğunu söyledi.

Koçaş, mesajında şu değerlendirmede bulundu:

“Bizlere duyduğunuz güven, yalnızca bir seçim sonucundan ibaret değil; aynı zamanda Aksaray'ın ticaretine, sanayisine, üretimine ve geleceğine birlikte sahip çıkma iradesinin güçlü bir göstergesidir.”

Bu ifadeler, yeni dönemde ATSO yönetiminin oda üyeleriyle daha güçlü bir iletişim ve ortak çalışma anlayışını öne çıkaracağının da mesajı olarak değerlendirildi.

“ÜYELERİMİZE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Seçim sürecinde destek veren tüm oda üyelerine teşekkür eden Koçaş, ATSO çatısı altında kendilerine güç veren iş dünyası temsilcilerinin desteğinin yeni dönem açısından önemli olduğunu belirtti.

Koçaş, açıklamasında:

“Bu kutlu görevi bizlere yeniden layık gören, destekleriyle yanımızda olan, sandıkta iradesini ortaya koyan ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında bizlere güç veren tüm üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum.”

ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEMİN ANAHTARI: BİRLİK VE ORTAK AKIL

Ahmet Koçaş’ın açıklamasında dikkat çeken başlıklardan biri de yeni dönemde izlenecek yönetim anlayışı oldu.

Koçaş, Aksaray ve iş dünyası için birlik, beraberlik ve ortak akıl vurgusu yaparak, yeni dönemde çalışmaların aynı anlayışla sürdürüleceğini belirtti.

ATSO’nun kent ekonomisindeki konumu dikkate alındığında, bu yaklaşımın özellikle üretim, ticaret, sanayi, istihdam, yatırım ve ihracat gibi başlıklarda iş dünyasının ortak taleplerinin daha güçlü şekilde gündeme taşınması açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.

Koçaş, yeni döneme ilişkin mesajında:

“Yeni dönemde de Aksaray'ımız ve iş dünyamız için birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

dedi.

AKSARAY İŞ DÜNYASINDA YENİ DÖNEM

2026-2030 döneminde ATSO’nun önünde Aksaray ekonomisinin büyümesine doğrudan etki eden çok sayıda başlık bulunuyor.

Kentte faaliyet gösteren sanayici, tüccar ve girişimcilerin sorunlarının ilgili kurumlara aktarılması, yatırım ortamının geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması, ihracatın güçlendirilmesi ve işletmelerin değişen ekonomik koşullara uyum sağlaması yeni dönemin önemli çalışma alanları arasında yer alıyor.

Bunun yanında finansmana erişim, istihdam, nitelikli iş gücü, enerji maliyetleri, lojistik, yeni yatırımlar ve işletmelerin rekabet gücünün artırılması gibi konular da iş dünyasının öncelikli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

ATSO yönetiminin yeni dönemde bu başlıklarda üyelerden gelecek talepleri ve sektörlerin ortak sorunlarını gündeme taşıması bekleniyor.

“GÜVENİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ahmet Koçaş, teşekkür mesajının sonunda 2026-2030 döneminin Aksaray ve iş dünyası açısından başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Koçaş açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Güveniniz için teşekkür ediyor, 2026-2030 döneminin Aksaray'ımız ve iş dünyamız için başarılarla dolu olmasını diliyorum.”

ATSO’DA GÖZLER YENİ DÖNEMDE

Ahmet Koçaş’ın yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmesiyle birlikte ATSO’da 2026-2030 dönemi resmen yeni bir çalışma sürecine girmiş oldu.

Üyelerin sandıkta ortaya koyduğu iradenin ardından görevi yeniden üstlenen Koçaş ve yönetiminin, önümüzdeki süreçte Aksaray iş dünyasının beklentilerine yönelik çalışmalarını artırması bekleniyor.

Yeni dönemin temel mesajı ise Koçaş’ın açıklamasında açık şekilde ortaya konuldu: Birlik, beraberlik, ortak akıl ve Aksaray’ın ekonomik geleceğine birlikte sahip çıkmak.

Aksaray’ın ticaret ve sanayi hayatında önemli bir temsil görevi üstlenen ATSO’da önümüzdeki dört yıllık süreçte alınacak kararlar, gerçekleştirilecek projeler ve iş dünyasına yönelik çalışmalar kentin ekonomik gündeminin de önemli başlıklarından biri olacak.

Ahmet Koçaş’ın yeniden başkan seçilmesiyle birlikte ATSO’da gözler artık 2026-2030 döneminde gerçekleştirilecek çalışmalara çevrildi.