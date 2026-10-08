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Kaynak: İHA

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, cumartesi günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde dikkat çeken bir karara imza attı. Bayram, meclis üyeliğinden istifa ettiğini ve başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı.

"SEÇİM SÜRECİNE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Yazılı açıklamasında seçim sürecinde karalama kampanyaları yürütüldüğünü iddia eden Bayram, bazı kişi ve grupların oda yönetimini etkilemeye çalıştığını savundu.

Görev süresi boyunca dış müdahaleler nedeniyle hedeflediği çalışmaların büyük bölümünü gerçekleştiremediğini belirten Bayram, mevcut koşullarda aday olmanın kurumun saygınlığına katkı sağlamayacağını ifade etti.

Bayram, yaşanan gelişmelerin kendisini bu kararı almaya zorladığını belirterek çalışma arkadaşlarına ve destekçilerine teşekkür etti.