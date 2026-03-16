Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören’de hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilerle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Biri 18 yaşından küçük toplam 9 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLU

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede 6’sı tutuklu 9 şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Şüphelilerden bazılarının tehdit, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından yargılanması istendi.

Ayrıca bazı şüphelilerin suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek veya yaymak suçlamalarıyla da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA TEHDİT MESAJLARI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderdiği, sosyal medya hesapları üzerinden provokatif paylaşımlar yaptığı ve Çağlayan adına sahte hesap açarak paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Hazırlanan iddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi ile Bakırköy Çocuk Mahkemesine sunuldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

14 Ocak’ta Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde bir baklavacı önünde Atlas Çağlayan ile E.Ç. (15) arasında “yan baktın” tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç’nin sustalı bıçakla yaraladığı Çağlayan, kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olayın faili olduğu belirlenen E.Ç. polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.