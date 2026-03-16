İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatı sonrası raflarda kalan eski kayıp dosyalarını yeniden incelemeye aldı. Bu kapsamda ekipler, 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'dan 2019 yılından bu yana haber alamayan ablası Sevara Zakhıdova'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı kayıp başvurusunu tekrar incelemeye aldı.

KOMŞULAR: KÖTÜ KOKU GELİYORDU

Soruşturma kapsamında kurulan özel ekip, kadının Maltepe'de yaşadığı evde komşuların bilgisine başvurdu. Komşular, o dönem Tursunboeva'nın 37 yaşındaki eşi Ersin Y.'nin kendilerine eşinin deport edildiğini bu yüzden ülkesine döndüğünü söylediğini belirtti. Ayrıca komşular o dönem daireden kötü kokular geldiğini söylemeleri üzerine Ersin Y.'nin güvercin beslediğini söyleyerek kokunun bundan kaynaklandığını iddia ettiğini ifade etti.

ÜLKEDEN ÇIKIŞ YAPTI YALANI

Yapılan incelemelerde kadının ülkeden çıkış yaptığına dair herhangi bir veri bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca kadının adına kayıtlı cep telefonunun ise o tarihlerde Türkiye'de aktif olarak kullanıldığı belirlendi. Kayıp kadının ablası Zakhıdova'nın ise ifadesinde, çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığını söylediği öğrenildi.

BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

Polis ekipleri, Ersin Y.'nin 2019 yılında yapılan kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşine "terk edildiği" gerekçesiyle boşanma davası açtığını belirledi. 5 yıllık yasal sürecin ardından, 2024 yılında Tursunboeva'nın davaya cevap vermemesi üzerine mahkeme tarafından boşanmaya karar verildiği öğrenildi.

ÇOCUKLARA BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABA BAKMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çiftin o dönem iki çocukları bulunduğunu, çocuklara ise Ersin Y.'nin anne ve babasının Aydın Didim'de baktığını tespit etti. Ayrıca Ersin Y.'nin bazı dönemlerde arkadaşı Anıl Y.'nin (33) kimliğini kullandığı, şehir ve ülke dışına da bu kimlikle çıktığı ortaya çıktı. Kayıp başvurusunun ardından farklı tarihlerde Tursunboeva ile Ersin Y.'ye ait SIM kartların değiştirildiği ve faturalarının düzenli olarak ödendiği de belirlendi.

EVDE LUMİNOL ÇALIŞMASI YAPILDI

Cumhuriyet savcısından alınan izin sonrası çiftin yaşadığı evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Luminol" çalışması yapıldı. Yapılan incelemede mutfak ve balkondaki bazı bölümlerde kan tepkimesi olduğu tespit edildi.

SINIR KAPISINDA TESPİT EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, şüpheli Ersin Y.'nin 9 Mart'ta Gürcistan'dan çıkış yaparak Artvin'deki Sarp Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Bunun üzerine zanlı ile İstanbul'daki arkadaşı Anıl Y. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

KORKUNÇ İTİRAF GELDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli Ersin Y., eşiyle mutfakta tartıştıklarını, ardından sopayla başına vurup öldürdüğünü söyledi. Cinayetin ardından cesedi Maltepe'de kiraladıkları çatı katındaki evlerinin balkonuna bıraktığını ifade eden şüpheli, bir gün sonra marketten bahçe kumu aldığını ve kokunun geçmemesi üzerine cesedi kireçlediğini belirtti.

CESEDİ 3 POŞETE KOYUP ÇÖPE ATMIŞ

Şüpheli ifadesinde kokunun devam etmesi üzerine cesedi mutfağa getirerek parçaladığını ve üç ayrı poşete koyarak evine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki çöp konteynerine attığını söyledi. Daha sonra çocuklarını arkadaşı Anıl Y. ile birlikte Aydın'dan otobüsle Gebze Otogarı'na gelen ailesine teslim ettiğini beyan etti.

"ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ GÖNDERDİLER" İDDİASI

Cinayetin nedeni sorulan şüpheli, eşinin ablası Sevara Zakhıdova'nın maktul Khurriyat Tursunboeva'nın eski sevgilisiyle çekilmiş özel görüntülerini kendisine gönderdiğini, eşinin evliyken de eski sevgilisiyle görüştüğünü iddia ettiğini söyledi. Bu nedenle aralarında çıkan tartışmanın büyüdüğünü ve şiddetli kavga sırasında cinayeti işlediğini öne sürdü.

ARKADAŞI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Diğer şüpheli Anıl Y. ise ifadesinde cinayetten haberi olmadığını, arkadaşına yalnızca kimliğini verdiğini ve çocukların Gebze Otogarı'na götürülmesine yardım ettiğini söyledi.

SAVCIYA YER GÖSTERDİ

Şüpheli Ersin Y., ifadelerinin ardından soruşturma savcısına yer gösterme işlemi yaparak cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.