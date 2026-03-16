Bakanlık tarafından yayımlanan “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 1. Yazılı Sınavlar (Ülke Geneli Ortak) Kılavuzu” ile ortak sınavların nasıl yapılacağı ve hangi tarihlerde uygulanacağı netleşti.

BEŞ ORTAK SINAV YAPILACAK

Kılavuza göre bu eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ülke genelinde toplam 5 ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Sınav takvimi ise şu şekilde belirlendi:

7 Nisan: 6. sınıf Türkçe

8 Nisan: 6. sınıf matematik ve 8. sınıf matematik

9 Nisan: 10. sınıf matematik

10 Nisan: 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı

Sınavların her biri için öğrencilere 40 dakika süre verilecek. Soruların açık uçlu ya da açık uçlu ve kısa cevaplı şekilde hazırlanacağı bildirildi.

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ FARKLI OLACAK

Ortak yazılı sınavlarda değerlendirme yöntemi derslere göre değişecek.

6. sınıf Türkçe ve 6. sınıf matematik sınavlarının değerlendirmesi ülke genelinde ortak şekilde yapılacak.

8. sınıf matematik ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik sınavlarının değerlendirilmesi ise okul yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

MAZERET SINAVI 21 NİSAN’DA

Sınavlara katılamayan ve geçerli mazereti bulunan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılacak. Bakanlık takvimine göre mazeret sınavları 21 Nisan’da uygulanacak.