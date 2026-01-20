İstanbul Güngören'de 'yan baktın' diyen 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medyada tehdit içerikli provokatif paylaşım yapan şahıslar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin soruşturma kapsamındaki çalışmaları devam ediyor.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

T24'teki habere göre, yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin Adana'dan provokatif içerikli paylaşım yaptıkları tespit edildi. 2 şüpheli de gözaltına alındı. Ekipler, yine il dışından olduğu tespit edilen 1 şüpheliyi daha yakaladı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3'e yükselmiş oldu.

1 TUTUKLAMA

Adana'da yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri, uzaktan bağlantı sağlayan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliği2ne sevk edildi.

Hakimlik, 1 kişinin tutuklanmasına, bir kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Gözaltındaki diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

ANNEYİ TEHDİT EDEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANMIŞTI

Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü'yü tehdit eden 6 şüpheli yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış. Şüphelilerden A.E, Y.T ile S.T. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.