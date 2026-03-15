İstiklal Marşı’nın kabulünün 105’inci yıldönümünde Karaman'daki bir imam hatip orta okulunda düzenlenen programda Karaman Valisi, Belediye Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürü'nün gözleri önünde İstiklal Marşımız Arapça okunmasına tepki yağmaya devam ediyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt İstiklal Marşımızın Arapça okutulmasından, Yusuf Tekin'in 'AKP'den önce okullarda tuvalet yoktu' açıklamasına, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden ÇEDES uygulamalarına kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. Bozkurt'un "Bir Milli Eğitim Bakanı var evlere şenlik... AKP'nin büyük bir ayıbıdır... Din üzerinden bu milleti ayrıştırmaya çalışıyorlar" çıkışları dikkat çekti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt'un Yeniçağ'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

-İstiklal Marşı'nın Karaman'daki bir okulda Arapça okutulmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

'NEREDEN BAKSANIZ SAÇMALIK'

Hüsnü Bozkurt: Milli millete ait demek o millete ait devletin herhangi bir ilinde nasıl başka bir dilde okunabilir! Amacı ne olabilir? İngilizce, Fransızca, Almanca okunsa da saçmalık, Arapça okunsa da saçmalık, Farsça okunsa da saçmalık. Böyle bir şey olabilir mi?

Örneğin Amerikan Milli Maraşı'nı gidip Amerikalılar Ohayo elayetinde Türkçe okur mu? Nereden baksanız saçmalık. AKP'nin 23 yıllık iktidarında hem sosyal yaşamı hem de eğitim sistemini sürekli gerçek İslamla işi olmayan dinci anlayışlarla yönelendirmenin sonucu.

-Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'AKP'den önce okullarda tuvalet yoktu' açıklamasıyla ilgili neler söylemek istersiniz?

'BU AKP'NİN BÜYÜK BİR AYIBIDIR'

Hüsnü Bozkurt: Bir Milli Eğitim Bakanı var evlere şenlik. Bunda öncekiler de öyleydi. Bu da öyle Adam "AKP iktidara gelmeden önce okullarda tuvalet yoktu" diyor. Öğrenciler sınıfa mı yapıyordu? Adamların ağırlarından çıkanlarını kulakları duymuyor. Ulusal marş ya İstiklal Marşı. Mehmet Akif Ersoy verilen ödülü kabuletmiyor. Mehmet Akif isteseydi o marşı Aparça da yazardı. O zaman Osmanlıca da vardı. Utanç verici. Bu AKP'nin büyük bir ayıbıdır. Okullardan andımızı kaldırmak, tabelalardan T.C.'yi kaldırmak. En sonunda İstiklal Marşı'nı Türkçe okutmak. Burada hiç kimse Arapça okundu da tepki gösteriyorsunuz demesin.

"İMAMIN REHBER ÖĞRETMEN OLARAK NE İŞİ VAR OKULDA!"

-Yetkililerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ÇEDES'i eğitim sistemi haline getirmeye çalıştığı iddialarıyla ilgili görüşünüz ne?

Hüsnü Bozkurt: Bunların hepsi AKP yansıması. AKP yıllardır dindar ve kindar bir nesil yetiştime anlayışıyla maalasef Türk gençliğini yanlış yönelendiriyor. ÇEDES ile okullarda 'çevreme duyarlıyım' diyerek tutuyor adam sınıfa imam sokuyor, vaiz sokuyor.

Bir milyon öğretmenin atama beklediği, atanmayan bir ülkemede imamın ne işi var okulda rehber öğretmen olarak! Bu Milli Eğitim Bakanı Meclis'in kürsüsüne çıkıyor sizin diyor "tarikat, cemaat dediğiniz kurumlara biz sivil toplum örgütü diyoruz.

Sivil toplum örgütleri dernekse İçişleri Bakanlığı'na, vakıfsa Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetimine tabidir. Senin hangi tarikatında, hangi cemaatinde seçim var! Sen o cemaatin üye sayısını mı biliyorsun? Ne demek sivil toplum örgütü! Ve bu yapılarla protokol imzalıyor bu adam. Ve bunu kalkıp Meclis kürsüsünde anayasa suçu işleyerek söylüyor ve "protokol yapmaya devam edeceğim" diyor.

"ADAM ARTIK İYİCE ALAY EDİYOR BU MİLLETLE"

İngiltere'de toplantıda bize dediler ki, siz bizden daha iyi İngilizce öğretiyorsunuz çocuklarınıza dedi.” diyor. Adam artık iyice alay ediyor milletle. Sen Türk çocuklarına doğru düzgün Türkçe öğretemediğin için PISA değerlendirmesinde Türk çocukları Türkçe okuduğunu anlamada 81 ülke arasında 60 küsürüncü sırada sürünüyor.

PISA değerlendirmelerinin tamamında matematik, fen, türkçe, tarih derslerinin tamamında 15 yaş çocuklarımızın ortamanın çok altında kalıyor.

Proje okullar deyip, Türkiye'nin en iyi eğitim veren okullarının canına okumak da öyle. Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik eylemler de öyle... Üniversitelerde yaşananlar öyle.

Türkiye 57 İslam Ülkesi'nin dünya bilimine katkısı neredeyse 0 ya. Bu tesadüf olabilir mi. Bir tek Türkiye ayrılmış o da Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Bir Aziz Sancar çıkarmış. Tarık Minkari çıkarmış, İhsan Çetin çıkarmış, Celal Şengör çıkarmış. Dünya çapınca bilim insanları. Hulkisi Behçet çıkarmış 37 dilde behçet hastalığını tarif eden. Hastalık adıyla anılan.

-Milli Eğitim okul öncesinden liselere kadar, okullarda Ramazan etkinlikleri uygulamasına geçildi. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz?

"DİN ÜZERİNDEN MİLLETİ AYRIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Hüsnü Bozkurt: Biz bu ülkede bilimi yok ediyorsunuz. Ramazan etkinlikleri... Millete utanmadan din öğretmeye kalkıyorlar. Sanki bu millet AKP ile Müslüman oldu. Böyle bir şey olabilir mi. Biz gelmeden okullarda tuvalet yoktu. 23 yıldır iktidarlar bu sene mi akıllarına gelmiş maarifin kalbinde Ramazan etkinliği. 22 senedir niye aklınızda yoktu. Çünkü artık millete verebilecekleri hiçbir şey yok. Din üzerinden milleti ayrıştırmaya çalışıyorlar.