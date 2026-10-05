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Kaynak: DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, 20 Nisan tarihinde tutuklanan şüphelilere ait dijital verilerin incelendiği bildirildi. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadeler, CİMER üzerinden yapılan ihbarlar sonrasında dinlenen tanıkların anlatımları ve rüşvet verdiği belirtilen kişilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletildiği aktarıldı. Şüphelilerin HTS ve BAZ kayıtlarının yanı sıra MASAK tarafından hazırlanan hesap hareketlerinin de mercek altına alındığı kaydedildi.

RÜŞVET SORUŞTURMASINDA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Başsavcılığın açıklamasında, bazı belediye personelinin rüşvet karşılığında yüksek meblağlı hediye kartları kullandığının belirlendiği ifade edildi. Aynı kişilerle ilgili döviz üzerinden para alışverişi yapıldığına dair tespitlere de yer verildi. Firma sahibi şüpheliler arasında da yüksek tutarlı hediye kartı aldığı ve döviz cinsinden ödeme yaptığı belirlenen kişilerin bulunduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki dijital incelemelerde, bazı belediye çalışanlarının imar ve iskân süreçleri devam eden firma sahiplerinden sözde çöp konteyneri satın aldırarak maddi çıkar sağladığının tespit edildiği bildirildi.

BELEDİYE PERSONELİ VE İŞ İNSANLARINA OPERASYON

Soruşturma kapsamında sabah erken saatlerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, eski başkan yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi ile belediye personeli Mustafa Anıl Altan ve Gülsüm Aslan gözaltına alındı.

Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş ile Belediye Başkan Yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Operasyonda ayrıca Emay Yol Yapı A.Ş.’nin aktif ortağı Emrah Ayhan, Kiraz Yapı Mimarlık’ın aktif ortağı Yağmur Kiraz, Karademir Grup İnşaat’ın aktif ortağı Yusuf Karademir, ÇY İnşaat’ın pasif ortağı Ersin Yıldırım ve Pelike İnşaat’ın aktif ortağı Halim Bal yakalandı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan toplam 13 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.