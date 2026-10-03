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Kaynak: ANKA

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması sonrası Nisan 2026’da Ataşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle başkanvekilliği görevine getirilen Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı.

Ataşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Güneş ile 12 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

YENİ PARTİLİ TANAL'DAN OPERASYONA TEPKİ

YENİ Parti Milletvekili Mahmut Tanal, sabah saatlerinde gözaltına alınan Murat Güneş hakkında şu ifadeleri kullandı:

"BU HASSASİYETİ ASRIN FON YOLSUZLUĞUNDA NEDEN GÖRMEDİK?

Ataşehir Belediyesi’ne sabah operasyonu, 13 gözaltı…

Peki milyarlarca liralık fon skandalında aynı hız, aynı titizlik, aynı kararlılık nerede?

Hukuk herkese eşit uygulanmıyorsa bunun adı hukuk devleti değildir.

Muhalefet belediyelerine karşı ceza hukukunu bir siyasi mücadele aracına dönüştürmek, düşman ceza hukuku anlayışını besler.

Gözaltı bir cezalandırma yöntemi değildir.

Soruşturma siyasi hesaplaşmanın aracı olamaz.

Masumiyet karinesi esastır.

Yargı, iktidarın rakiplerine karşı kullandığı bir sopa haline gelemez.

Ataşehir’deki operasyonun hukuki dayanakları, somut delilleri ve ölçülülüğü kamuoyuna açıkça ortaya konulmalıdır.

Belediyeye gelince operasyon, fona gelince sessizlik olmaz.

Hukuk ya herkese eşit uygulanır ya da ortada hukuk değil, çifte standart vardır."

6 CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin önceki gün AK Parti’ye geçmesinin ardından açıklama gerçekleştirmişti.

Güneş, seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Ataşehir'de seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ediyoruz. Ataşehir’in geleceğine Ataşehir halkı karar verir. 18 Meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız." ifadesini kullanmıştı.

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