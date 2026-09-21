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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi Bologna Koordinatörlüğü tarafından Veteriner Fakültesinde düzenlenen eğitim programında, Bologna Süreci, ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve YÖKAK kriterlerine uygun Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) hazırlama süreçleri ele alındı. Prof. Dr. Savaş Karagöz’ün verdiği eğitimde, kalite güvencesi çalışmalarının daha etkin yürütülmesi için mentörlük desteği de sağlandı.

ASÜ’DE KALİTE ODAKLI EĞİTİM HAMLESİ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), yükseköğretimde kalite standartlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ASÜ Bologna Koordinatörlüğü tarafından Veteriner Fakültesinde gerçekleştirilen kapsamlı eğitim programında, akademik personelin Bologna Süreci uygulamaları ve kalite güvencesi mekanizmaları konusunda bilgi ve yetkinliğinin artırılması hedeflendi.

Programda yalnızca teorik bilgilendirme yapılmakla kalınmadı; aynı zamanda fakültenin kalite yönetim süreçlerini doğrudan destekleyecek mentörlük çalışmaları da yürütüldü.

BOLOGNA SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI ANLATILDI

Eğitim, ASÜ Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Savaş Karagöz tarafından verildi. Programda Bologna Süreci’nin yükseköğretim sistemindeki önemi ayrıntılı şekilde ele alınırken, özellikle ders bilgi paketlerinin hazırlanması, güncellenmesi ve ulusal ile uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi konularına vurgu yapıldı.

Katılımcılara şu başlıklarda kapsamlı bilgiler aktarıldı:

Bologna Süreci’nin temel ilkeleri,

Ders bilgi paketlerinin hazırlanması ve güncellenmesi,

Öğrenme çıktılarının program yeterlilikleriyle ilişkilendirilmesi,

AKTS kredilerinin doğru planlanması,

Derslere ait bilgi ve belgelerin belirlenen kalite kriterlerine uygun şekilde düzenlenmesi.

Bu çalışmaların, öğrencilerin eğitim süreçlerinin daha şeffaf, ölçülebilir ve uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

YÖKAK KRİTERLERİNE UYGUN BİDR HAZIRLIĞI

Eğitimin önemli başlıklarından birini ise Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından belirlenen kalite güvencesi kriterleri oluşturdu.

Program kapsamında, Veteriner Fakültesinin hazırlayacağı Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) süreci ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Mentörlük desteği kapsamında;

Fakültenin mevcut kalite çalışmaları incelendi,

Güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken alanlar değerlendirildi,

Rapor hazırlama sürecinde izlenecek yöntemler ele alındı,

Kalite süreçlerinin daha sistematik yürütülmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

Böylece raporun yalnızca bir belge niteliğinde kalmaması, fakültenin sürekli iyileşme kültürüne katkı sağlayacak bir yönetim aracı olarak kullanılmasının önemi vurgulandı.

MENTÖRLÜK DESTEĞİYLE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFİ

Eğitim programının dikkat çeken yönlerinden biri de mentörlük yaklaşımı oldu.

Prof. Dr. Savaş Karagöz tarafından yürütülen çalışmada, akademik personele yalnızca mevzuat bilgisi aktarılmadı; aynı zamanda uygulamada karşılaşılan sorunlar değerlendirildi ve çözüm odaklı rehberlik yapıldı.

Bu sayede kalite güvencesi çalışmalarının fakülte genelinde daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

KALİTE GÜVENCESİ ÜNİVERSİTELERİN STRATEJİK ÖNCELİKLERİ ARASINDA

Günümüzde yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemleri, eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesinde temel unsurlar arasında yer alıyor.

YÖKAK tarafından yürütülen değerlendirme süreçlerinde;

eğitim ve öğretim,

araştırma-geliştirme,

toplumsal katkı,

liderlik ve yönetişim,

kalite yönetim sistemi

gibi başlıklar ayrıntılı şekilde inceleniyor.

Bu nedenle üniversitelerde hazırlanan BİDR’ler, kurumların mevcut durumunu ortaya koyan ve geleceğe yönelik iyileştirme çalışmalarına yön veren önemli belgeler olarak kabul ediliyor.

ASÜ’DE KALİTE KÜLTÜRÜ GÜÇLENİYOR

Aksaray Üniversitesi’nin Bologna Koordinatörlüğü aracılığıyla gerçekleştirdiği bu eğitim programı, Veteriner Fakültesinde kalite kültürünün güçlendirilmesine yönelik önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Ders bilgi paketlerinin güncel ve standartlara uygun hale getirilmesi, öğrenme çıktılarının etkin şekilde planlanması ve YÖKAK kriterlerine uygun kalite yönetim süreçlerinin geliştirilmesiyle birlikte fakültenin kurumsal gelişimine katkı sunulması hedefleniyor.

ASÜ’de sürdürülen bu tür eğitim ve mentörlük faaliyetlerinin, hem akademik süreçlerin niteliğini artırması hem de üniversitenin kalite odaklı yönetim anlayışını daha da güçlendirmesi bekleniyor.