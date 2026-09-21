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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi (ASÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı’na aktif katılım sağladı. ASÜ heyeti konferansta iki oturumun başkanlığını üstlenirken, yapay zekâ destekli kurumsal platformları ve kalite süreçlerinde dijital dönüşümü konu alan üç akademik bildiri sundu.

ASÜ, ULUSLARARASI AKADEMİK PLATFORMDA YERİNİ ALDI

Aksaray Üniversitesi, yükseköğretimde kalite güvencesi, akreditasyon ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarını uluslararası akademik platforma taşıdı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen 2026 Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı (2nd Theqc International Conference on Quality Assurance and Accreditation) kapsamında ASÜ, geliştirdiği dijital yönetim ve kalite otomasyon sistemleriyle konferansa aktif katkı sundu.

Yükseköğretimde kalite standartlarının geliştirilmesi, kalite güvencesi mekanizmalarının güçlendirilmesi ve dijital teknolojilerin kurumsal süreçlerde daha etkin kullanılması gibi başlıkların ele alındığı konferansta ASÜ’nün geliştirdiği uygulamalar uluslararası katılımcılarla paylaşıldı.

ASÜ HEYETİ İKİ OTURUMUN BAŞKANLIĞINI ÜSTLENDİ

Konferansa ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, Dijital Dönüşüm Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yılmaz, Öğr. Gör. Muhammed Özdemir ve Arş. Gör. Fatma İşler katıldı.

Konferans programı kapsamında ASÜ heyetinin farklı salonlarda gerçekleştirilen iki oturumun başkanlığını üstlenmesi dikkat çekti.

ASÜ temsilcilerinin oturum başkanlıklarının yanı sıra gerçekleştirdiği akademik sunumlarla üniversitenin kalite güvencesi ve dijital dönüşüm alanında yürüttüğü çalışmaların uluslararası bilim camiasına aktarılması sağlandı.

ÜÇ AKADEMİK BİLDİRİYLE DİJİTAL SİSTEMLER ANLATILDI

Konferansta ASÜ tarafından üç akademik bildiri sunuldu.

Sunumlarda, YÖKAK kalite standartlarıyla uyumlu şekilde geliştirilen web tabanlı dijital platformlar ve bu sistemlerin üniversitelerin kalite güvencesi süreçlerine sağladığı katkılar ele alındı.

ASÜ’nün sunumlarında özellikle paydaş katılımı, kurumsal iş akışları, toplantı süreçleri, yapay zekâ entegrasyonu ile akademik ölçme ve değerlendirme alanlarında geliştirilen dijital çözümler ön plana çıktı.

Bu kapsamda üniversitenin farklı ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği RİMER, DTM ve NOTA sistemleri uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

RİMER İLE PAYDAŞ KATILIMI VE İŞ AKIŞLARI DİJİTALLEŞİYOR

ASÜ’nün konferansta tanıttığı uygulamalardan biri olan RİMER sistemi, yükseköğretim kurumlarında paydaş katılımını ve kurumsal iş akışlarını daha şeffaf hale getirmeyi amaçlayan web tabanlı bir dijital platform olarak ele alındı.

Kalite güvencesi süreçlerinde paydaşların görüş ve katkılarının alınması, süreçlerin izlenebilirliğinin artırılması ve kurumsal işleyişin daha sistematik şekilde yürütülmesi açısından dijital platformların sağladığı imkânlar sunum kapsamında değerlendirildi.

RİMER üzerinden yürütülen süreçlerin dijital ortamda takip edilebilmesinin, kalite çalışmalarında veri temelli ve daha izlenebilir bir yapının oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DTM SİSTEMİ TANITILDI

ASÜ’nün konferanstaki bir diğer sunumunda ise DTM toplantı süreçlerini yapay zekâ entegrasyonuyla dijitalleştiren yeni nesil otomasyon uygulaması ele alındı.

Kurumsal toplantı süreçlerinin dijital ortama taşınması ve yapay zekâ teknolojilerinden yararlanılmasıyla birlikte toplantıların planlanması, süreçlerin takip edilmesi ve kurumsal iş akışlarının daha sistematik biçimde yürütülmesine yönelik yaklaşım katılımcılarla paylaşıldı.

Söz konusu uygulama, yükseköğretim kurumlarında dijital dönüşümün yalnızca teknik altyapıyla sınırlı kalmayıp karar alma ve yönetim süreçlerine de entegre edilebileceğini ortaya koyan örneklerden biri olarak konferans kapsamında sunuldu.

NOTA İLE AKADEMİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE DİJİTAL MODEL

ASÜ heyetinin sunduğu üçüncü çalışmada ise NOTA adlı hibrit model ele alındı.

Akademik ölçme ve değerlendirme süreçlerini dijital platforma taşımayı amaçlayan NOTA’nın, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin daha sistematik şekilde yürütülmesine yönelik geliştirilmiş bir model olduğu aktarıldı.

Bu çalışmayla birlikte üniversitelerde akademik süreçlerin dijital teknolojiler aracılığıyla desteklenmesi ve ölçme-değerlendirme uygulamalarında daha etkin bir dijital altyapı oluşturulmasına yönelik yaklaşım uluslararası akademik çevrelerle paylaşıldı.

KALİTE GÜVENCESİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Konferans, yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinin yanı sıra dijital dönüşümün üniversite yönetimlerine ve akademik süreçlere etkilerinin ele alındığı önemli bir akademik buluşma niteliği taşıdı.

ASÜ’nün konferansa sunduğu çalışmalar ise üniversitenin kalite süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanarak geliştirdiği uygulamaların farklı akademik çevrelerle paylaşılmasına imkân sağladı.

Üniversitenin geliştirdiği sistemlerin uluslararası bir konferansta akademik bildiri olarak sunulması, ASÜ bünyesinde yürütülen dijital dönüşüm ve kalite çalışmalarının akademik platformlarda görünürlük kazanmasına katkı sundu.

ASÜ, DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

Aksaray Üniversitesi tarafından kalite güvencesi ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmaların önümüzdeki süreçte de geliştirilerek sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Üniversitenin kalite standartlarıyla uyumlu dijital platformlar geliştirmeye, yapay zekâ teknolojilerini kurumsal süreçlerde değerlendirmeye ve akademik-idari işleyişte dijital çözümleri artırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.

Uluslararası konferansta gerçekleştirilen oturum başkanlıkları ve akademik sunumlarla ASÜ’nün kalite güvencesi ve dijital dönüşüm alanındaki uygulamaları uluslararası akademik çevrelerle paylaşılırken, üniversitenin bu alandaki deneyimlerini farklı yükseköğretim kurumlarıyla paylaşmasına da zemin oluşturuldu.

ASÜ’nün konferanstaki katılımı; kalite güvencesi, akreditasyon, yapay zekâ, dijital yönetim ve akademik süreçlerin teknolojiyle desteklenmesi başlıklarını aynı platformda buluşturan çalışmaların uluslararası ölçekte paylaşılması açısından önemli bir akademik etkinlik olarak gerçekleşti.