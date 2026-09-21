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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi (ASÜ), 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs gazileri, terörle mücadele gazileri ve 15 Temmuz gazilerini aynı sofrada buluşturdu. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın “Bu salonun şimdiye kadarki en değerli misafirleri sizlersiniz” sözleri programa damga vururken, gaziler de vatan uğruna verdikleri mücadelenin hatıralarını paylaşarak duygu dolu anlar yaşattı.

ASÜ’DE GAZİLER GÜNÜ’NE ANLAMLI BULUŞMA

Aksaray Üniversitesi, 19 Eylül Gaziler Günü’nü anlamlı bir programla kutladı. ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programında, Aksaray’da yaşayan Kıbrıs Barış Harekâtı gazileri, terörle mücadele gazileri ve 15 Temmuz gazileri bir araya geldi.

ASÜ Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Şube Başkanı Dede Mehmet Akbulut ile çok sayıda gazi katıldı.

Program, hem Gaziler Günü’nün anlam ve önemini hatırlatan konuşmalara hem de gazilerin yıllar öncesine uzanan hatıralarını paylaştığı samimi sohbetlere sahne oldu.

ARIBAŞ: “BU SALONUN ŞİMDİYE KADARKİ EN DEĞERLİ MİSAFİRLERİ SİZLERSİNİZ”

Programın en dikkat çeken konuşmasını yapan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, gazilerin fedakârlığının hiçbir sözle tam anlamıyla ifade edilemeyeceğini belirtti.

Üniversitede bugüne kadar pek çok önemli konuğu ağırladıklarını dile getiren Arıbaş, gazilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu salonda pek çok değerli konuğu ağırladık. Çok verimli söyleşilerimiz gerçekleşti. Ama bu salonun şimdiye kadarki en değerli misafirleri emin olun sizlersiniz. Bunu yürekten söylüyorum. Allah hepinizden razı olsun.”

Arıbaş’ın bu sözleri salonda bulunan gaziler tarafından uzun süre alkışlandı.

“VÜCUDUNUZDAKİ İZLER BİR MADALYADIR”

Gaziliğin yalnızca bir unvan değil, ömür boyu taşınan büyük bir onur olduğunu vurgulayan Rektör Arıbaş, gazilerin vatan uğruna canlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Konuşmasında şehitlik ve gazilik kavramlarının milletin hafızasındaki yerini de hatırlatan Arıbaş, şöyle konuştu:

“Sizler bu vatanın varlığı, birliği ve teminatı için gözünüzü kırpmadan canınızı bu vatan uğruna feda etmeye hazır bir şekilde koştunuz. Bunu vücudunuzda bir iz, bir madalya olarak taşımaktasınız.”

Arıbaş, birçok gazinin silah arkadaşlarını şehit verdiğini hatırlatarak, gaziliğin büyük fedakârlıkların ardından kazanılan kutsal bir mertebe olduğunu ifade etti.

“BU SOFRANIN GERÇEK EV SAHİBİ SİZLERSİNİZ”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise üniversite ile gaziler arasındaki bağı anlatan sözleri oldu.

Görünürde davetin ev sahibinin üniversite olduğunu ancak gerçekte bu toprakların gerçek sahiplerinin gaziler olduğunu söyleyen Arıbaş, şu ifadeleri kullandı:

“Görünürde bu davetin, bu sofranın sahibi bizmişiz gibi gözükse de aslında bu sofranın da buranın da ev sahibi sizlersiniz.”

Bugün üniversitede laboratuvarlarda bilim üretilebiliyor, gençler huzur içerisinde eğitim alabiliyorsa bunun gazilerin fedakârlıkları sayesinde mümkün olduğunu belirten Arıbaş, onların emanetine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

BİLİMLE VATAN SEVGİSİNİN BULUŞTUĞU PROGRAM

Rektör Arıbaş, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda milli değerleri yaşatan önemli merkezler olduğunu vurguladı.

ASÜ’nün genç nesillere yalnızca meslek kazandırmayı değil, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhunu da aktarmayı amaçladığını ifade eden Arıbaş, Gaziler Günü vesilesiyle düzenlenen bu buluşmanın öğrenciler ve akademik camia için de önemli bir anlam taşıdığını belirtti.

MUSTAFA DAĞ: “BU ÜLKE, BU BAYRAK, BU VATAN BİZİM”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ ise konuşmasında Gaziler Günü’nün tarihsel kökenini anlattı.

19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmesinin bu özel günün temelini oluşturduğunu hatırlatan Dağ, gaziliğin milletin ortak gururu olduğunu söyledi.

Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan terörle mücadeleye kadar birçok cephede görev yapan gazilerin aynı ruhu taşıdığını belirten Dağ, şu mesajı verdi:

“Bu ülkenin savunması bizlerin omuzundan geçti. Bu ülke, bu bayrak, bu vatan bizim.”

Dağ, 15 Temmuz gazileri ile terörle mücadele gazilerinin de aynı fedakârlık zincirinin önemli halkaları olduğunu ifade etti.

DEDE MEHMET AKBULUT: “BU GÖNÜL BAĞI DEVAM ETSİN”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Şube Başkanı Dede Mehmet Akbulut da ASÜ’nün gazilere kapılarını açmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Üniversite ile gaziler arasında kurulan gönül bağının sürmesini temenni eden Akbulut, şu ifadeleri kullandı:

“Umuyoruz ki bu gönül bağı bundan sonra da bu şekilde devam edecektir.”

Terörle mücadele gazileri olarak devletin vereceği her görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirten Akbulut, tüm gazilerin Gaziler Günü’nü kutladı.

Konuşmasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden tüm kahraman gazileri rahmet ve minnetle andı.

HATIRALAR DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

Resmi konuşmaların ardından programın en samimi bölümü başladı.

Programa katılan gaziler tek tek kendilerini tanıtarak görev yaptıkları dönemlerden unutamadıkları anıları paylaştı. Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan terörle mücadele operasyonlarına, 15 Temmuz gecesinde yaşananlardan silah arkadaşlarına kadar birçok hatıra yeniden dile getirildi.

Salonda zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, gazilerin anlattıkları hikâyeler katılımcılara hem gurur hem de hüzün yaşattı.

DUALARLA SONA ERDİ

Program, şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için yapılan duaların ardından günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

GAZİLER GÜNÜ’NÜN MESAJI GÜÇLÜ ŞEKİLDE VERİLDİ

Aksaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, yalnızca bir kutlama programı olmanın ötesinde; vatan uğruna fedakârlık gösteren gazilere duyulan minnetin ifade edildiği, üniversite ile toplum arasındaki gönül bağını güçlendiren özel bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti.

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle verilen ortak mesaj ise netti: Bu topraklarda bugün huzur içinde yaşanabiliyorsa, bunun temelinde şehitlerin emaneti ve gazilerin fedakârlıkları bulunuyor.