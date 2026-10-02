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Kaynak: DHA

Karman hattını geçerek uzaya çıkan Amerikalı astronot ve havacılık-uzay mühendisi Aisha Bowe, ABD'nin Adana Konsolosluğu'nun davetlisi olarak Adana'ya geldi.

Altın Koza Film Festivali kapsamında öğrencilerle "Apollo 13" filmini izleyen Bowe, daha sonra düzenlenen söyleşide uzay yolculuğundaki deneyimlerini ve uzay çalışmalarının geleceğine ilişkin öngörülerini anlattı.

"UZAY ARAŞTIRMALARI İNSANLIK İÇİN GEREKLİ"

Kariyerine NASA Ames Araştırma Merkezi'nde başlayan Bowe, uzay mühendisliğine uzanan yolculuğunda matematiğe duyduğu ilginin önemli rol oynadığını söyledi.

17 yaşında matematik ve bilime ilgi duyduğunu anlatan Bowe, babasının yönlendirmesiyle uzay mühendisliği eğitimi aldığını ve daha sonra NASA'da çalışmaya başladığını belirtti.

Geçen yıl uzaya gitme hedefini gerçekleştirdiğini söyleyen Bowe, yolculukta Katy Perry'nin de bulunduğunu ve mikro yer çekimi ortamında bitkilerin gösterdiği değişimleri incelediklerini aktardı.

Bowe, uzay araştırmalarının insanlık için önemli olduğunu belirterek uzayda bitki yetiştirme çalışmalarının Dünya'daki zorlu koşullarda üretim açısından da önemli sonuçlar ortaya çıkarabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Gökyüzünün artık bir sınır değil, başlangıç olduğunu söyleyen Bowe, Türkiye'nin uzay alanındaki geleceğine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bowe, "Uzay araştırmaları konusunda, yıldız şu anda bayrağınızda ama Türkiye önümüzdeki dönemde yıldızlarda olacak. Çünkü artık uzaya gitmek için daha çok roket ve daha fazla fırsat var" dedi.

"UZAY SEYAHATİ DAHA ULAŞILABİLİR OLACAK"

Uzay yolculuklarının geleceğine ilişkin öngörülerini de paylaşan Bowe, uzaya seyahatin zaman içerisinde daha geniş kesimler için erişilebilir hale geleceğini söyledi.

Bowe, bunun önümüzdeki 10-15 yıl içinde gerçekleşmeyebileceğini ancak daha sonraki dönemde insanların uzaya gitmesinin bugüne kıyasla çok daha ulaşılabilir olacağını belirtti.

Türkiye'de gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade eden Bowe, Adana'da yediği kebaplara da değinerek kendisini ağırlayanlara teşekkür etti.

AİSHA BOWE KİMDİR?

Aisha Bowe, Nisan 2025'te Blue Origin'in NS-31 göreviyle uzaya çıktı. Uçuş sırasında NASA ile bağlantılı araştırma kurumlarıyla yürütülen bitki biyolojisi deneylerinde bilimsel yük operatörü olarak görev yaptı.

Yaklaşık 100 kilometre yükseklikte bulunan ve uzayın başlangıç sınırı olarak kabul edilen Karman hattını geçen Bowe, mühendislik, girişimcilik ve uzay alanındaki çalışmalarının yanı sıra gençleri fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kariyer yapmaya teşvik ediyor.