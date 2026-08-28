Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak göreve atanan Alper Gezeravcı için düzenlenen rütbe terfi töreninde büyük bir gurur ve heyecan yaşandı. Tuğgeneral rütbelerini takmanın mutluluğunu paylaşan Gezeravcı'yı bu özel gününde annesi Sıddıka Gezeravcı ile babası Ali Gezeravcı yalnız bırakmadı. Tören alanında evlatlarının sevincine tanıklık eden aile duygusal anlar yaşadı.

ÜST DÜZEY KATILIMLA RÜTBE TÖRENİ

Düzeltilen yeni unvanı ve göreviyle Merzifon'da gerçekleşen törene Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu'nun yanı sıra il protokolünden çok sayıda önemli isim katılım sağladı.