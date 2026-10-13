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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, kritik karşılaşma öncesinde sakatlıklarla mücadele ediyor.

Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan İngiliz temsilcisinde art arda yaşanan sakatlıklar, teknik direktör Unai Emery'nin kadro planlamasını zorlaştırdı.

Son olarak Brentford ile 2-2 berabere kalan Aston Villa'da Matteo Ruggeri'nin sakatlanarak oyuna devam edememesi endişeleri artırdı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Ruggeri ile Leon Goretzka'nın Fenerbahçe karşısında forma giyme ihtimali düşük.

ASTON VILLA'DA EKSİKLER ARTIYOR

İngiliz ekibinde sakatlık sorunları yalnızca Ruggeri ve Goretzka ile sınırlı değil.

Amadou Onana, Ian Maatsen, Keba Cisse ve Madjo'nun tedavileri devam ederken Brentford karşılaşmasında forma giyemeyen Hemmings'in durumu ise henüz netleşmedi.

Ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Harwood-Bellis de Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak.

Yaşanan gelişmelerin ardından Unai Emery'nin özellikle savunma ve orta saha rotasyonunda farklı seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor.

UNAI EMERY'DEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Savunmadaki performanstan memnun olmadığı belirtilen Emery'nin, Tyrone Mings'in yerine Pau Torres'i ilk 11'de görevlendirebileceği öne sürüldü.

Sol bekte yaşanan eksikler nedeniyle normalde sağ bek olarak görev yapan Aaron Wan-Bissaka'nın savunmanın solunda değerlendirilmesi de gündemde.

Özellikle Ruggeri ve Maatsen'in yokluğunda Emery'nin savunma hattında nasıl bir tercih yapacağı merak ediliyor.