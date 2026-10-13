Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilendirmeye göre teknik direktör İsmail Kartal, İngiltere deplasmanında görev yapacak kafileye dahil edilen futbolcuları belirledi.
Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric.