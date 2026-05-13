CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Hantavirüs alarmında yabancı ülkelerin askeri alt yapı ve askeri hastaneleri devreye soktuğunu, Türkiye'de ise askeri hastanelerin kapatıldığını ve bunun büyük bir stratejik hata olduğunu ifade etti.

Bağcıoğlu ayrıca, askeri sistemlerin eksikliğinden kaynaklanacak tecrübe kaybının milli güvenliğe zarar vereceğini belirterek, "Tedbirlerirn alınmaması ihmaldir" dedi.

Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

AVRUPA’DA ASKER HASTANELERİ DEVREDE❗️

• Hantavirüs alarmında; ABD’den Fransa’ya, Yunanistan’dan İspanya’ya kadar ülkeler ilk reaksiyon olarak askeri sağlık altyapılarını, askeri uçaklarını ve askeri hastanelerini devreye soktu.

• Biyolojik tehditler, salgınlar ve kitlesel sağlık krizleri karşısında askeri sağlık sistemi; yalnızca savaş zamanı değil, milli güvenliğin ve kamu sağlığının da vazgeçilmez unsurudur.

• Türkiye’de askeri sağlık sisteminin kapatılmasının ne kadar büyük bir stratejik hata olduğu; pandemi, deprem ve benzeri krizlerde açıkça ortaya çıkmıştır.

• Geniş coğrafyada, zorlu şartlarda, hızlı tahliye, karantina, izolasyon ve uzman sağlık desteği sağlayabilecek entegre bir askeri sağlık sistemi yeniden tesis edilmelidir.

• Askeri hastaneler yalnızca bir sağlık kurumu değil; kriz anlarında devletin ani reaksiyon gücü, TSK’nın operasyonel güvencesi ve milletimizin güvenlik sigortasıdır.

"TARİH BUNU YAZACAK"

Askeri Sağlık Sisteminin TSK ve milletimiz için önemi gündeme getirildikçe, yeniden tesis etmek yerine mevzuattan bile tamamen çıkarma gayreti devam ediyor.

Bu sistemin eksikliğinin, bağlantılı tecrübe kaybının milli güvenliğe vereceği zarar aşikar.

Tüm ikazlara rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması çok büyük ihmaldir.

Tarih bunu yazacak !