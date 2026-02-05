ABD ile İran arasındaki askeri gerilim sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran’daki protestolar sonrası ‘askeri müdahale’ tehdidinde bulunarak büyük bir donanmanın harekete geçtiğini söylemişti. Trump, "İran ile müzakere durumunda olduklarını belirterek Hamaney'in çok endişelenmesi gerek. Bildiğiniz gibi bizimle müzakere ediyorlar" dedi. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin saldırması durumunda bölgesel bir savaşın tetikleneceğini söyledi.

İki ülke arasındaki gerilim, İran ile İsrail arasında gerçekleşen 12 Gün Savaşı’nın ardından yeniden yükseldi. ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin devam ettiği günlerde İsrail’in aniden saldırması ile başlayan savaşa ABD de dahil olmuştu. İki ülke gerçekleştirdiği hava saldırılarında İran’ın askeri ve nükleer tesislerini hedef almıştı.

ABD VE İRAN CUMA GÜNÜ MASAYA OTURACAK

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için verdiği talimat iki ülke arasında diplomasi kanallarının yeniden açılmasının önünü açtı. İki ülke Umman’da cuma günü masaya oturacak. Görüşmede sadece İran’ın nükleer programının görüşülmesi beklenirken, söz konusu görüşmenin iki ülke arasındaki askeri gerilimi nasıl etkileyeceği merakla takip ediliyor.

“BALİSTİK FÜZELERİN CAYRICILIK GÜCÜ ARTTI”

İki ülke arasındaki askeri gerilim ve diplomatik girişimler devam ederken İran’dan yeni bir açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdulrahim Musavi balistik füzeleri modernize ederek caydırıcılık gücünü artırdıklarını söyledi. Musavi, balistik füzelerin bulunduğu bir tesise yaptığı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada İran'ın düşmanlarının herhangi bir saldırganlık eylemine karşı koymaya hazır olduğunu vurguladı.

Musavi, "12 günlük savaşın ardından, asimetrik savaş politikasını benimseyerek ve düşmanlara ezici bir karşılık vermek için hazırlıklarımızı artırarak askeri doktrinimizi savunmadan saldırıya çevirdik” ifadelerini kullandı.