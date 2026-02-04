İran ile ABD arasındaki gerilim devam ederken Avrupa Birliği, Devrim Muhafızları’nı ‘terör örgütü’ listesine ekledi. İran ise buna karşılık olarak Avrupa Birliği’ne üye ülkelerini ‘terör’ listesine ekledi.

ABD’nin İran’a askeri müdahale olasılığının gündemde olduğu günlerde alınan karşılıklı kararlar sonrası Tahran’dan yeni bir açıklama geldi. İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İran’a karşı benzer hareketler yapan Batı ülkelerinin bunun bedelini ödeyeceklerini söyledi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’de yer alan habere göre Hatib, "İslam Devrimi'nin uzun süredir düşmanları olan ve kendileri de teröristler için güvenli sığınaklar olan ülkeler, bugün dünyanın en büyük muharip ve terörle mücadele gücü olan İslam Devrim Muhafızları'nı terörist gruplar listesine aldılar. Sistemimize karşı bu tür eylemlerde bulunan ülkeler hesap verecek ve bedelini ödeyeceklerdir” dedi.

Hatib, İran’ın gururunu ve gücünü halktan aldığını belirterek “Ancak Batı, bu düşmanca eylemlerle İran'ın kırılganlığını sürekli olarak artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

GÖZLER ABD VE İRAN ARASINDA YAPILACAK GÖRÜŞMELERDE

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Arakçi’ye talimat vererek ABD ile nükleer müzakerelerin başlamasını istemişti. Bunun üzerine ABD ile İran arasındaki müzakere kapısı yeniden aralandı. Görüşmenin Cuma günü İstanbul’da yapılması beklenirken, çıkan haberlere göre İran, görüşmenin Umman’da ve gözlemcilerin katılmadan yapılmasını istedi. ABD yönetiminin bu isteğe olumlu yanıt verdi. Müzakerenin sadece İran’ın nükleer programı hakkında yürütülmesi bekleniyor.

Öte yandan ABD Başkanı Trump son yaptığı açıklamada "İran'la bir şeyler yapılıp yapılmayacağını göreceğiz. Bir süre önce anlaşma yapma şansları vardı ama olmadı. Onlar müzakere etmek istiyorlar. Şu anda onlarla müzakere ediyoruz" ifadelerini kullandı.