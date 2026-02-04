YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Mercek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da başkanlık edeceği ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılacağı tarihi görüşmeler neden Umman’a alındı?.. Tahran, İstanbul’a önce “evet” derken neden bu fikrinden vazgeçti?.. ABD, görüşmelerin İstanbul yerine Umman’da yapılmasını onaylarken Trump, “yakın dostu” Tayyip Erdoğan’ı üzmüş olmadı mı?..

YENİÇAĞ, bu soruları, meydana gelen son sıcak gelişmeyle birlikte deneyimli diplomat emekli Büyükelçi Uluç Özülker’e sordu. Özülker, İran’ın toplantının yer değişikliğini istemesinin temel nedenini yapılacak görüşmelerde kendisinden istenecek tavizlerin baskıya dönmemesini planlaması olarak değerlendirdi.

ABD ile İran arasında İstanbul’da yapılacak olan görüşmenin katılım düzeyinin önemli olduğunu kaydeden emekli Büyükelçi Özülker, şunları dile getirdi:

"Öncelikle net bir bilgimiz yok ancak yaşananları dikkate alarak bir yorum yapmamız gerekecek. Toplantının İstanbul’da yapılacağı açıklandığında ilgili devletlerin Dışişleri Bakanlarının toplantıya katılacağı duyurulurken aynı zamanda toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği duyuruldu. İran’ı esas düşündüren ve diplomatik manevraya sevk eden de bu oldu anladığım kadarıyla. İran bu noktada bir anlamda ABD’nin isteklerinin dayatmaya dönüşebileceğini düşündü ve kendini daha rahat pazarlık yapacağını düşündüğü yeri işaret etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıya başkanlık etmesinin daha farklı anlamları da beraberinde getirdiğini anlatan Özülker, "Bu durum bir anlamda Türkiye’nin arabulucu konumuna gelmesini sağlayabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerdeki dünya kamuoyundaki algısı olsun, ABD başkanı Trump ile ilişkisinin niteliği olsun İran’a ABD isteklerinin rahatlıkla toplantıda bir dayatma algısına dönüşebileceği kanaatini uyandırmış olmalı ki bu baskıyı kırabilecekleri ya da daha az hissedeceklerini düşündükleri yer olan Umman’ı seçtiler" dedi.

İran’ın bu hamlesinin tek başına yeterli olmayacağını ifade eden Özülker sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzakere planlaması ve çerçevesi önem kazanıyor. ABD’nin İran’dan talepleri çok açık. ABD sadece nükleer çalışmaların kısıtlanmasını istemiyor, aynı zamanda Humeyni rejiminin değişmesini istiyor. İran’a ‘rejimini değiştir’ diyor, daha sonra bana yakın bir devlet konumuna gel ve ben seni korurum demeye getiriyor. İran gibi bir devlet benim gördüğüm kadarıyla asla bunu kabul etmez. İran sadece nükleer çalışmaları konuşmak istiyor ve ‘o konuda taviz veririm’ diyor. Bu şartlarda iki devletin anlaşması da kolay değil. Dolayısıyla ABD’nin baskısını kırabilmek için bu adımı attılar ancak, müzakere çerçevesi ve içeriği bunun ne kadar işe yarayacağını şüpheli noktada tutuyor."

Emekli Büyükelçi Özülker, toplantının İstanbul’dan alınarak Umman’da yapılacak olmasının Türkiye açısından uluslararası ilişkilerde bir kayıp olarak görülemeyeceğinin altını da çizdi.