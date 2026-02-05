Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/226 Esas sayılı dosya üzerinden yürütülen davada, 29 Ocak 2026 tarihinde kararını açıkladı.

Mahkeme, alacaklı Arslancan Kurumsal Ltd. Şti. tarafından açılan konkordato talebinin, davacı tarafın feragati nedeniyle reddedilmesine karar verdi.

Halktv'nin haberine göre, şirket hakkında daha önce verilen ve 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam etmesi öngörülen "Kesin Mühlet" kararı iptal edildi.

ARTIK İHALELERE DE KATILABİLECEK

Karar ile, İcra İflas Kanunu’nun 294, 295, 296 ve 297. maddelerinde düzenlenen konkordato koruma sonuçları şirket için geçerliliğini yitirdi. Şirket, konkordato statüsünden çıkarak normal ticari yükümlülüklerine geri döndü. TMSF yönetimindeki şirket artık ihalelere de katılabilecek.