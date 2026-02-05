ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gerilimi tırmandıracak açıklamalarına devam ediyor.

Trump, NBC News kanalına açıklamalarda bulundu.

"HAMANEY'İN ÇOK ENDİŞELENMESİ GEREK"

ABD Başkanı, Tahran yönetimiyle müzakerelerin sürdüğünü belirtirken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik sert ifadeler kullandı.

Donald Trump, "Hamaney'in çok endişelenmesi gerek. Bildiğiniz gibi bizimle müzakere ediyorlar" dedi.

"NÜKLEER PROGRAMLARINI YOK ETTİK"

İran’daki göstericileri desteklediklerini söyleyen Trump, ülkedeki mevcut durumun ABD’nin politikaları nedeniyle şekillendiğini savundu.

"Nükleer programlarını yok ettik" ifadesini kullanan Trump, "İran şu anda bizden dolayı karışıklık içinde. Oraya girdik, nükleer programlarını yok ettik" diye konuştu.

Orta Doğu’da barışın bu müdahale sayesinde mümkün olduğunu öne süren Trump, "Nükleer programı yok etmeseydik bölgede barış olmazdı. Arap ülkeleri bunu asla yapamazdı. İran’dan çok, çok korkuyorlardı" değerlendirmesinde bulundu.