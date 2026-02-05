Yeniçağ Gazetesi
05 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Anasayfa Spor Duran Fenerbahçe'de mi kalıyor? Forvet transferi olmazsa Tedesco’nun planı belli

Duran Fenerbahçe'de mi kalıyor? Forvet transferi olmazsa Tedesco’nun planı belli

Ara transfer döneminde Guendouzi, Kante gibi önemli isimler başta olmak üzere yaptığı hamlelerle büyük ses getiren Fenerbahçe’de son saatlere girilirken forvet belirsizliği yaşanıyor.

Sinan Başhan
Son Güncelleme:
Duran Fenerbahçe'de mi kalıyor? Forvet transferi olmazsa Tedesco'nun planı belli


UEFA’ya kadro bildirimi için son transfer gününe girilirken Fenerbahçe’de forvet belirsizliği yaşanıyor.

Duran Fenerbahçe'de mi kalıyor? Forvet transferi olmazsa Tedesco’nun planı belli - Resim: 2

Sezon başında Al Nassr’dan kiralık olarak kadroya katılan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jhon Duran Zenit ile anlaşmaya vardı.

Duran Fenerbahçe'de mi kalıyor? Forvet transferi olmazsa Tedesco’nun planı belli - Resim: 3

Buna rağmen Rus basınından gelen son raporlara göre; Zenit ile Al-Nassr arasında henüz anlaşma sağlanamadı. Transfer şimdilik askıda bekliyor.

Duran Fenerbahçe'de mi kalıyor? Forvet transferi olmazsa Tedesco’nun planı belli - Resim: 4

En-Nesyri’yi 15 milyon Euro’ya Al-Ittihad’a satan Fenerbahçe Fransa Ligue 1 ekibi Angers’ten Sidiki Cherif’i 18 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Duran Fenerbahçe'de mi kalıyor? Forvet transferi olmazsa Tedesco’nun planı belli - Resim: 5

Domenico Tedesco’nun ileri uçta elini güçlendirmek isteyen sarı lacivertli yönetim, forvet transferine yoğunlaşsa da henüz ilerleyen bir görüşmenin olmaması da büyük bir belirsizlik yarattı.

Duran Fenerbahçe'de mi kalıyor? Forvet transferi olmazsa Tedesco’nun planı belli - Resim: 6

Eğer Duran’ın Zenit’e transferi gerçekleşir ve Fenerbahçe forvete ekleme yapamazsa, Tedesco’nun Sidiki Cherif, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu’nu ileri uçta değerlendirmesi bekleniyor.

Duran Fenerbahçe'de mi kalıyor? Forvet transferi olmazsa Tedesco’nun planı belli - Resim: 7

Kante transferi sonrası büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar şimdi merakla forvet konusunda yaşanacak gelişmeleri takip ediyor.

Duran Fenerbahçe'de mi kalıyor? Forvet transferi olmazsa Tedesco’nun planı belli - Resim: 8


Henüz net bir tablo ortaya çıkmış değil ve transferde son saatler her türlü sürprize gebe olabilir. Buna Jhon Duran'ın takımda kalması da dahil...

