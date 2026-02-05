UEFA’ya kadro bildirimi için son transfer gününe girilirken Fenerbahçe’de forvet belirsizliği yaşanıyor.
Duran Fenerbahçe'de mi kalıyor? Forvet transferi olmazsa Tedesco’nun planı belli
Ara transfer döneminde Guendouzi, Kante gibi önemli isimler başta olmak üzere yaptığı hamlelerle büyük ses getiren Fenerbahçe’de son saatlere girilirken forvet belirsizliği yaşanıyor.Sinan Başhan
Sezon başında Al Nassr’dan kiralık olarak kadroya katılan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jhon Duran Zenit ile anlaşmaya vardı.
Buna rağmen Rus basınından gelen son raporlara göre; Zenit ile Al-Nassr arasında henüz anlaşma sağlanamadı. Transfer şimdilik askıda bekliyor.
En-Nesyri’yi 15 milyon Euro’ya Al-Ittihad’a satan Fenerbahçe Fransa Ligue 1 ekibi Angers’ten Sidiki Cherif’i 18 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Domenico Tedesco’nun ileri uçta elini güçlendirmek isteyen sarı lacivertli yönetim, forvet transferine yoğunlaşsa da henüz ilerleyen bir görüşmenin olmaması da büyük bir belirsizlik yarattı.
Eğer Duran’ın Zenit’e transferi gerçekleşir ve Fenerbahçe forvete ekleme yapamazsa, Tedesco’nun Sidiki Cherif, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu’nu ileri uçta değerlendirmesi bekleniyor.
Kante transferi sonrası büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar şimdi merakla forvet konusunda yaşanacak gelişmeleri takip ediyor.
Henüz net bir tablo ortaya çıkmış değil ve transferde son saatler her türlü sürprize gebe olabilir. Buna Jhon Duran'ın takımda kalması da dahil...