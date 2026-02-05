Yeniçağ Gazetesi
05 Şubat 2026 Perşembe
Beşiktaş'ta sağ bek transferi: Marsilya'dan yıldız geliyor...

Beşiktaş'ta sağ bek transferi: Marsilya'dan yıldız geliyor...

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Marsilya forması giyen Amir Murillo transferini tamamlamak üzere.

İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş'ta sağ bek transferi: Marsilya'dan yıldız geliyor... - Resim: 1

Devre arasının bitmesine az bir süre kala Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Beşiktaş'ta sağ bek transferi: Marsilya'dan yıldız geliyor... - Resim: 2

Siyah-beyazlı ekip, sağ bek pozisyonu için Marsilya forması giyen 29 yaşındaki Amir Murillo'yu gündemine aldı.

Beşiktaş'ta sağ bek transferi: Marsilya'dan yıldız geliyor... - Resim: 3

TRT Spor'un aktardığına göre, Beşiktaş, Amir Murillo transferi için Marsilya ile anlaşmaya yakın.

Beşiktaş'ta sağ bek transferi: Marsilya'dan yıldız geliyor... - Resim: 4

Panamalı Amir Murillo, bu sezon Marsilya formasıyla 24 maça çıkarken takımına 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş'ta sağ bek transferi: Marsilya'dan yıldız geliyor... - Resim: 5

Devre arasında birçok futbolcusu ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın kadrosun kattığı transferler...

Beşiktaş'ta sağ bek transferi: Marsilya'dan yıldız geliyor... - Resim: 6

Yasin Özcan

Beşiktaş'ta sağ bek transferi: Marsilya'dan yıldız geliyor... - Resim: 7

Junior Olaitan

Beşiktaş'ta sağ bek transferi: Marsilya'dan yıldız geliyor... - Resim: 8

Kristjan Asllani

Beşiktaş'ta sağ bek transferi: Marsilya'dan yıldız geliyor... - Resim: 9

Hyeon-gyu Oh

