Devre arasının bitmesine az bir süre kala Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Beşiktaş'ta sağ bek transferi: Marsilya'dan yıldız geliyor...
Transfer döneminin bitmesine saatler kala Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Marsilya forması giyen Amir Murillo transferini tamamlamak üzere.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Siyah-beyazlı ekip, sağ bek pozisyonu için Marsilya forması giyen 29 yaşındaki Amir Murillo'yu gündemine aldı.
TRT Spor'un aktardığına göre, Beşiktaş, Amir Murillo transferi için Marsilya ile anlaşmaya yakın.
Panamalı Amir Murillo, bu sezon Marsilya formasıyla 24 maça çıkarken takımına 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Devre arasında birçok futbolcusu ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın kadrosun kattığı transferler...
Yasin Özcan
Junior Olaitan
Kristjan Asllani
Hyeon-gyu Oh
Kaynak: Diğer