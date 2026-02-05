Yeniçağ Gazetesi
05 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Galatasaray sağ beke eski futbolcusu Sacha Boey'i getiriyor

Galatasaray sağ beke eski futbolcusu Sacha Boey'i getiriyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray devre arasının bitimine kısa süre kala Bayern Münih'ten eski futbolcusu Sacha Boey için kiralama teklifi yaptı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Galatasaray sağ beke eski futbolcusu Sacha Boey'i getiriyor - Resim: 1

Devre arasında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bomba bir isme teklif yaptı...

1 8
Galatasaray sağ beke eski futbolcusu Sacha Boey'i getiriyor - Resim: 2

Sarı-kırmızılı ekip, eski futbolcusu Sacha Boey için Bayern Münih’e kiralama teklifi sundu.

2 8
Galatasaray sağ beke eski futbolcusu Sacha Boey'i getiriyor - Resim: 3

Galatasaray, Fransız sağ beki Türkiye’ye getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alman ekibinin kiralama teklifine sıcak bakacağı konuşuluyor.

3 8
Galatasaray sağ beke eski futbolcusu Sacha Boey'i getiriyor - Resim: 4

Sarı-kırmızılı ekip, Boey’i 2021 yılında Rennes’ten 5,65 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

4 8
Galatasaray sağ beke eski futbolcusu Sacha Boey'i getiriyor - Resim: 5

Fransız yıldız, gösterdiği performansla dev takımların radarına girdi.

5 8
Galatasaray sağ beke eski futbolcusu Sacha Boey'i getiriyor - Resim: 6

Bayern Münih, Boey’i 2024 yılında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

6 8
Galatasaray sağ beke eski futbolcusu Sacha Boey'i getiriyor - Resim: 7

Fransız savunmacı, Alman ekibiyle 38 maça çıkarken, 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

7 8
Galatasaray sağ beke eski futbolcusu Sacha Boey'i getiriyor - Resim: 8

Galatasaray’da ise 83 maça çıkan Boey, 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

8 8
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro