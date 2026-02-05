Devre arasında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bomba bir isme teklif yaptı...
Galatasaray sağ beke eski futbolcusu Sacha Boey'i getiriyor
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray devre arasının bitimine kısa süre kala Bayern Münih'ten eski futbolcusu Sacha Boey için kiralama teklifi yaptı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-kırmızılı ekip, eski futbolcusu Sacha Boey için Bayern Münih’e kiralama teklifi sundu.
Galatasaray, Fransız sağ beki Türkiye’ye getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alman ekibinin kiralama teklifine sıcak bakacağı konuşuluyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Boey’i 2021 yılında Rennes’ten 5,65 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.
Fransız yıldız, gösterdiği performansla dev takımların radarına girdi.
Bayern Münih, Boey’i 2024 yılında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Fransız savunmacı, Alman ekibiyle 38 maça çıkarken, 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray’da ise 83 maça çıkan Boey, 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.