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Kaynak: Haber Merkezi

Fransa’da sürdürdüğü son sinema projesinin hazırlıkları esnasında fenalaşan uluslararası şöhrete sahip yönetmen Tony Gatlif, 77 yaşında aramızdan ayrıldı. Usta ismin Arles kentinde tarih odaklı bir yapımın çekim sürecindeyken yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Kültür Bakanı Catherine Pegard, resmi hesabı üzerinden yayımladığı taziye metniyle vefat eden sinemacıyı andı. Pegard mesajında Gatlif’i “ara yollara, silinip giden sınırlara ve çoğu zaman yeterince görülmeyen hayatlara gönül vermiş” kelimeleriyle tanımladı.

TONY GATLİF KİMDİR?

Asıl adı Michel Dahamani olan sanatçı, Kabiliye kökenli bir babayla Roman bir annenin evladı olarak 10 Eylül 1948’de doğdu. Cezayir’e nakledileceği sırada, henüz 12 yaşındayken Gatlif soyadını benimsedi. Islahhane geçmişinin ardından Camargue bölgesine sevk edildi.

Sanat yaşamına 25 uzun metraj eser sığdıran Gatlif; 1997 çıkışlı "Çılgın Yabancı (Gadjo dilo)," 2004 imzalı "Sürgündekiler (Exils)," 2012 yapımı "Öfkeliler (Indignados)" ile 2017’de izleyiciyle buluşan "Aman Doktor" gibi yapımlarla iz bıraktı.