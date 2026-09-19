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Kaynak: AA

ASELSAN, savunma sanayisindeki birikimi ve geliştirdiği teknolojilerle farklı platformların operasyonel kapasitesini artıran uzaktan komutalı silah sistemleri geliştiriyor.

İlk kez 2006 yılında kullanıma alınan SMASH ailesi bünyesinde bugüne kadar 4 ayrı çözüm geliştirildi. ASELSAN, sistem ailesi kapsamında 18 ülkeye 560’ın üzerinde teslimat gerçekleştirirken, küresel pazardaki payını yüzde 10 seviyesine taşıdı.

Kullanıcılardan alınan geri bildirimler, değişen ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sistem üzerinde kapsamlı yenileme çalışmaları yapan ASELSAN, bu çalışmaların sonucunda SMASH 300’ü geliştirdi.

Yapay zeka teknolojisi ve ATOM Akıllı Mühimmat Entegrasyonu ile donatılan SMASH 300’ün, su üstü unsurlarının yanı sıra mini ve mikro İHA tehditlerine karşı da görev yapması hedefleniyor.

Sistemin yeni kabiliyetleri, SMASH 300 ön prototipiyle Konya Karapınar’da gerçekleştirilen atış testlerinde ortaya konuldu. Testlerde sistem, kara ve mini dronlardan oluşan tekli ve çoklu hava hedeflerine karşı performans sergiledi.

KAZANILAN YENİ YETENEKLER

SMASH 300’ün, farklı platformların yanı sıra son kullanıcıların değişen harekat gereksinimlerine cevap verebilen yenilikçi ve güçlü bir çözüm olarak kullanılması planlanıyor.

Proje kapsamında ASELSAN, parçacıklı mühimmat kullanılarak farklı sistemlerde elde edilen kazanımları SMASH ailesine taşıyor. Böylece günümüzde önemli tehditler arasında gösterilen mini ve mikro İHA’lara karşı deniz platformlarının savunma kapasitesine yeni bir kabiliyet ekleniyor. Namlu desteği sayesinde SMASH ile ATOM akıllı mühimmatının birlikte kullanılması mümkün hale geliyor.

Sisteme eklenen yapay zeka desteğiyle çok sayıda hedefin aynı anda tespit ve takip edilmesi, nesnelerin sınıflandırılması ve farklı boyutlardaki hedeflere uyum sağlanması mümkün oluyor.

Yeni tasarım kapsamında elektro-optik hedef tespit ve gözetleme yetenekleri de geliştirildi. Termal kamera, televizyon kamerası ve lazer mesafe ölçer sistemlerinde çeşitli iyileştirmeler gerçekleştirildi.

SMASH 300’ün mühimmat kapasitesi de ailenin önceki ürünlerine göre yükseltildi.

ASELSAN, proje kapsamında başta Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere deniz platformlarının savunma kabiliyetlerini yerli ve milli teknolojilerle geliştirmeyi hedefliyor.