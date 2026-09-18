Yeniçağ Gazetesi
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ASELSAN’dan 56 milyon dolarlık hamle: Yeni üs devreye girdi

ASELSAN, artan siparişlere yanıt vermek ve üretim gücünü artırmak için 56 milyon dolarlık yeni yatırımını tamamladı. 17 bin 865 metrekarelik Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi’nde robotik ve otomasyon altyapısıyla üretim kapasitesi artırılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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ASELSAN’dan 56 milyon dolarlık hamle: Yeni üs devreye girdi - Resim: 1

ASELSAN, savunma sanayisindeki üretim altyapısını güçlendirecek yeni yatırımını devreye aldı. Şirketin yeni Güdüm Sistemleri Üretim Merkezi için toplam 56 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

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ASELSAN’dan 56 milyon dolarlık hamle: Yeni üs devreye girdi - Resim: 2

ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamaya göre tesis, şirketin artan sipariş hacmini karşılamak amacıyla hayata geçirildi.

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ASELSAN’dan 56 milyon dolarlık hamle: Yeni üs devreye girdi - Resim: 3

Yeni üretim merkezi toplam 17 bin 865 metrekare kapalı alana sahip. Tesiste güdüm sistemlerinin üretimine yönelik gelişmiş teknolojiler kullanılacak.

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ASELSAN’dan 56 milyon dolarlık hamle: Yeni üs devreye girdi - Resim: 4

Yatırımla birlikte üretimdeki robotik ve otomasyon altyapısı güçlendirildi. Böylece üretim süreçlerinde hız ve kalite kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

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ASELSAN’dan 56 milyon dolarlık hamle: Yeni üs devreye girdi - Resim: 5

ASELSAN, yeni merkez sayesinde güdüm sistemlerindeki teslimat kapasitesini de yükseltecek. Şirket, artan siparişlere karşı üretim altyapısını yeni yatırımlarla büyütmeyi sürdürüyor.

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ASELSAN’dan 56 milyon dolarlık hamle: Yeni üs devreye girdi - Resim: 6
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