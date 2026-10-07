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Kaynak: AA

Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile radar sistemleri tedariki kapsamında 195 milyon dolar tutarında kritik bir sözleşmeye imza attı.

DEV SÖZLEŞME KAP’A BİLDİRİLDİ

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen teknolojik çözümlerle adından söz ettiren ASELSAN, yeni iş anlaşmasını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Şirket tarafından KAP'a yapılan resmi açıklamada dev anlaşmaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır."

ŞİRKET CİROSUNA OLUMLU YANSIYACAK

Savunma alanındaki radar altyapısını güçlendirecek olan dev tedarik anlaşmasının finansal etkilerine de değinildi. ASELSAN tarafından yapılan değerlendirmede, imzalanan 195 milyon dolarlık yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine ve şirket cirosuna olumlu katkı sağlayacağı vurgulandı.