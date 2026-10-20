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İçinde AK Partililerin de isimlerinin geçtiği iddia edilen milyarlık fon vurgunu gündemdeki yerini koruyor. ASAL Araştırma 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında 28 ilde 2.020 kişiyle gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026" anketinin sonuçlarını yayımladı. Yeni anket sonuçları kamuoyunun fon vurgununa bakışını ortaya koydu.

Yeni ankette vatandaşlara fon vurgunu iddialarına ilişkin iki kritik soru yöneltildi. Vatandaşlara ilk soruda "Sizce, fon vurgununda her kim suç işlemişse bedelini ödemeli mi?" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 62'si siyasi partisine bakılmaksızın isimlerin açıklanmasını isterken, yüzde 78,5'i suç işleyenlerin bedel ödemesi gerektiğini ifade etti.

"PARTİSİNE BAKILMAKSIZIN İSİMLER PAYLAŞILMALI MI?"

"Sizce, fon vurgunu içerisinde bulunanların siyasi partisine, konumuna bakılmaksızın isimleri kamuoyuyla paylaşılmalı mı?" sorusuna verilen yanıtların dağılımı ise şu şekilde oldu:

Evet, isimleri paylaşılmalı: Yüzde 62,0

İsimleri sadece adli mekanizmalar bilmeli: Yüzde 23,5

Hayır, isimleri paylaşılmamalı: Yüzde 6,4

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 8,1

"SUÇ İŞLEYEN BEDELİNİ ÖDEMELİ Mİ?"

Katılımcılara yöneltilen ikinci soru olan "Sizce, fon vurgununda her kim suç işlemişse bedelini ödemeli mi?" sorusuna ise kamuoyundan ezici bir adalet vurgusu çıktı:

Evet (Bedelini ödemeli): Yüzde 78,5

Hayır: Yüzde 9,0

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 12,5

NE OLMUŞTU?

Fon vurgununda adı geçen Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığı, hisselerin bir bölümünü ağustosta, kalanını ise eylülde sattığı ortaya çıkmıştı. Kaya, skandalın ortaya çıkmasının ardından satıştan elde ettiği kazancı TMSF tarafından belirtilen hesaba göndermişti.

Eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, ortağı olduğu 4 şirketin kısa vadeli nakit birikimlerinin Tera Yatırım Holding'e bağlı TP2 adlı Para Piyasası Fonu'na (PPF) yatırıldığını ve bu fonun tasfiye edilmesiyle birlikte paralarının içeride kalarak "mağdur" olduklarını açıklamıştı.

YENİ Parti lideri Özgür Özel'in iddiasına göre soruşturmada adı geçenler; tutukluluk durumları ve atayan kişiye göre şöyle;

Emre Alkın: Tera Yönetim Kurulu Üyesi, tutuklu. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Kurulu'na atanmıştı.

Kerem Alkin: Tera Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, tutuklu. Türkiye'nin OECD Daimi Büyükelçiliğine Erdoğan tarafından atandı; Varlık Fonu ve Halkbank yönetimine Erdoğan tarafından atandı.

Emre Tezmen: Tera Yönetim Kurulu Başkanı, tutuklu. Fatma Hanım ve ailesiyle yakın ilişkili.

Erkan Kilimci: Tera'nın Genel Müdürü, tutuklu. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. 200 liranın üzerinde imzası var, Erdoğan tarafından atandı.

Fecir Alptekin: Tera Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi, Erdoğan'ın imzasıyla atandı.

Abdulkadir Özkan: Tera Yönetim Kurulu Üyesi, tutuklu. Başbakanlık Başdanışmanı, Erdoğan tarafından atandı. Diyanet ve Millî Eğitim Bakanlığı Basın Müşavirliği yaptı.

Erdinç Özel: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı, Erdoğan tarafından atandı.

Muhammed Yarız: Pusula Portföy'de yönetici, tutuklu. Eski AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi.

Özdemir Ataseven: Özata Yönetim Kurulu Başkanı, tutuklu. AK Parti Tuzla İlçe Başkan Yardımcısı.

İskender Balcı: Fonda yönetici, tutuklu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı.