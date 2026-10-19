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Geçinemeyen ve 'bağımsız yargı' isteyen vatandaşlar erken seçim istemeye devam erken son anketleri de takip etmeyi sürdürüyor. İVEM son anket sonuçlarını açıkladı.

İVEM tarafından yayımlanan Temmuz 2025 ile Ekim 2026 arasındaki son anketteki oy değişim oranları siyaset gündemine damga vurdu.

İYİ PARTİ'DEN BÜYÜK SIÇRAMA

Son anket verilerine göre İYİ Parti yüzde 5,0'lik güçlü bir yükseliş grafiği çizerken, AK Parti ve CHP/YP oy kaybeden partiler arasında yer aldı.

İVEM SON OY DEĞİŞİM ORANLARINI PAYLAŞTI

Yayımlanan son anket verilerine göre siyasi partilerin seçmen desteğindeki dikkat çekici kaymalar göze çarptı.

EN ÇOK KAZANAN İYİ PARTİ OLDU

İVEM anketine göre bu süreçte oy oranını en fazla artıran parti yüzde 5,0'lik yükselişle İYİ Parti oldu.

Yükselişte olan diğer partiler ise yüzde 1,7 oy artışı sağlayan ANP ve yüzde 0,2 artış gösteren YRP olarak sıralandı. Zafer Partisi (ZP) ise yüzde 0,0 ile oy oranını korudu.

AKP, CHP/YP VE DEM OYLARINDA GERİLEME

Son anket verilerine göre en fazla oy kaybı yaşayan parti yüzde 2,2'lik düşüşle AK Parti oldu.

AK Parti'yi sırasıyla oy oranları gerileyen diğer partiler takip etti:

CHP/YP: -Yüzde 1,9

DEM Parti: -Yüzde 1,9

MHP: -Yüzde 0,7