Ankara Araştırma 28 ilde 2 bin 3 kişiyle gerçekleştirdiği Eylül ayı anket sonuçlarını yayımladı. Ankette AK Parti'nin 30 puanın altına düştüğü, YENİ Parti'nin ise %26,4 oy oranına yükseldiği görüldü.

ANK-AR son anketi yayımladı: AK Parti ve YENİ Parti arasında fark 2,9 puan - Resim : 1

Anketin en çarpıcı sonucu ise Terörsüz Türkiye sürecinde sergilediği tutum ve ardından düzenlediği "Bayrak açıyorum" mitingleriyle ses yükselten İYİ Parti'nin oy oranı oldu. İYİ Parti anketlerde ilk kez %10'un üzerine çıkarken; %11,3 oy oranıyla 3. sıraya yerleşti.

DEM Parti %9'la 4. sırada, MHP ise %7,2 puanla seçim barajının hemen üzerinde 5. sırada yer aldı.

Ank-Ar'ın anketinde Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı %3.4, Anahtar Parti'nin %3,3 ve CHP'nin oy oranı ise %2,8 olarak ölçüldü. Türkiye İşçi Partisi %2,3 oy alırken, katılımcıların %1,5'i "Diğer" seçeneğini tercih etti.