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Ankara Araştırma 28 ilde 2 bin 3 kişiyle gerçekleştirdiği Eylül ayı anket sonuçlarını yayımladı. Ankette AK Parti'nin 30 puanın altına düştüğü, YENİ Parti'nin ise %26,4 oy oranına yükseldiği görüldü.

Anketin en çarpıcı sonucu ise Terörsüz Türkiye sürecinde sergilediği tutum ve ardından düzenlediği "Bayrak açıyorum" mitingleriyle ses yükselten İYİ Parti'nin oy oranı oldu. İYİ Parti anketlerde ilk kez %10'un üzerine çıkarken; %11,3 oy oranıyla 3. sıraya yerleşti.

DEM Parti %9'la 4. sırada, MHP ise %7,2 puanla seçim barajının hemen üzerinde 5. sırada yer aldı.

Ank-Ar'ın anketinde Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı %3.4, Anahtar Parti'nin %3,3 ve CHP'nin oy oranı ise %2,8 olarak ölçüldü. Türkiye İşçi Partisi %2,3 oy alırken, katılımcıların %1,5'i "Diğer" seçeneğini tercih etti.