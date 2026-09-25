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Kaynak: İHA

Artvin’in Murgul ilçesinde bulunan Delikli Kaya Şelalesi, gerçekleştirilen çevre düzenlemesinin ardından ziyaretçilerini yenilenen görünümüyle karşılıyor.

Sarp ormanlık alanda yer alan şelale, suyun kayanın içinden geçmesiyle ortaya çıkan yüzük biçimindeki görüntüsüyle dikkat çekiyor. Halk arasında “ormanın yüzüğü” olarak bilinen Delikli Kaya Şelalesi, düzenlemelerin ardından ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından şelalenin çevresinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında oturma alanları ile dinlenme bölümleri oluşturuldu.

Delikli Kaya Konaklamasız Orman Parkı’ndaki çalışmaları Artvin Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy, DSİ 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Murgul Kaymakamı Ferhat Gür ve Murgul Orman İşletme Müdürü Erdem Bilici yerinde inceledi.

İnceleme sırasında parkın gelişim ve yönetim planı doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar da ele alındı.

Yapılan düzenlemelerle ziyaretçilerin şelale çevresinde daha rahat zaman geçirebilmesi ve bölgenin turizm potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.