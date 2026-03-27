Artvin’in Şavşat ilçesinde bir kişi, köy yolunda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Şavşat ilçesine bağlı Kireçli köyü yol ayrımında meydana geldi. Şavşat Ahmet Fevzi İlköğretim Okulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan İsmail Dede, kendi aracı içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, İsmail Dede’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve fail ya da faillerin tespiti için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.