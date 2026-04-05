FA Cup çeyrek final maçında Southampton ile Arsenal karşı karşıya geldi. St. Mary’s Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Southampton 2-1 kazanmayı başardı.

Ev sahibi ekibe turu getiren golleri 35. dakikada Ross Stewart ve 85. dakikada Shea Charles kaydetti. Arsenal’ın tek golü ise 68. dakikada Viktor Gyökeres’ten geldi.

ALT LİG EKİBİNE YENİLDİLER

Premier Lig lideri Arsenal’in, Championship’te mücadele eden Southampton’a yenilmesi ve FA Cup’ta 6 yıldır yarı final görülememesi futbol otoritelerini şaşırttı.

Bu sonuçla Southampton FA Cup’ta yarı finale yükselirken, Arsenal turnuvaya veda etti.

SOUTHAMPTON'IN YÜKSELİŞİ

Championship’in ilk yarısında formsuz bir süreçten geçen köklü takım, 21 Ocak’tan itibaren ligde yenilgi yüzü görmedi ve küme düşme hattından çıkarak neredeyse play-off hattına kadar yükseldi.

ARSENAL YİNE OLMADI

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City’ye 2-0 yenilen Arsenal’da moraller bir kez daha bozuldu.