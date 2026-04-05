ABD Başkanı Trump, Cuma günü düşürülen uçağın pilotunun kurtarıldığını duyururken yeni bir gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları bir ABD uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Uçağın İsfahan kentinde düşürüldüğü duyuruldu.

Tasnim Haber Ajansı’na göre ise İran polisi, İsfahan'da düşürülen uçağın C-130 tipi olduğunu duyurdu. Açıklamada, “İşgalcilerin yakıt ikmali yapmak için kullandığı bir C-130” ifadesi kullanıldı.

Tasnim’in Telegram kanalında, bir tarladan yükselen yoğun dumanı gösteren bir fotoğraf yayınladı ve şöyle dedi: "Trump'ın büyük bir yenilgiyi örtbas etme yönündeki umutsuz girişimi."

ABD BASINI: 2 UÇAK ABD TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

İran’ın açıklaması sonrası ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi. New York Times gazetesinin ABD’li kaynaklara dayandırdığı haberde İran’daki kurtarma görevi sırasında 2 nakliye uçağı arızalandı. Arızalanan uçakların İran’ın eline geçmesinin engellenmesi için imha edilmesi emri verildi.

CUMA GÜNÜ DÜŞÜRÜLEN UÇAĞIN PİLOTU KURTARILDI

İran’ın Cuma günü düşürdüğü ABD uçağının pilotu bulundu. ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada pilotun kurtarıldığını açıkladı. ABD basını, pilotun komandolar tarafından alındığını yazdı.

Yetkililer, kurtarma operasyonunun özel komandolar tarafından yürütüldüğünü ve ABD güçlerinin yoğun ateş açtığını duyurdu. Birliklerin İran'dan ayrıldığı da belirtildi.

Buna göre kurtarılan ikinci mürettebat üyesi, ABD birlikleriyle iletişime geçti. Amerikan jetlerinin operasyonda İran birliklerinin pilotun bulunduğu bölgeye erişimini engellemek için yoğun bombardıman düzenlediği iddia edildi.

İRAN: ABD’NİN 5 SAVAŞ UÇAĞI VE HELİKOTERİNİ DÜŞÜRDÜK.

İran ordusu, savaşın başından bu yana çeşitli tarihlerde ABD’nin savaş uçaklarını düşürdüğünü açıklamıştı. Düşürülen uçaklar arasında F-35 ve F-15 gibi jetler de yer alıyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi yaptığı açıklamada ABD’ye ait 5 savaş uçağı ve helikopterin İran hava savunması tarafından düşürüldüğünü söyledi.